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Масляные пятна обнаружены на Западной Двине в Полоцке
12.06.2018 10:31 — Разное | Аргументы и факты
Протяженность покрытого ими участка акватории составляет 150 метров.
По словам специалиста, в месте предположительного источника загрязнения находится сточный коллектор ливневой канализации, пишет
Работники МЧС установили заграждения, обработали поверхность сорбентом.
Мора рыбы не зафиксировано. Новополоцкая горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды взяла пробы воды, организовано наблюдение за водной акваторией.
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Работники МЧС установили заграждения, обработали поверхность сорбентом.
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