Они отдают частичку себя

В четверг в рамках областной акции «Безвозмездный донор – гордость Минщины» прошел очередной День донора в Червенской центральной районной больнице. Акция объявлена Главным управлением здравоохранения Минского облисполкома с целью привлечения к безвозмездному донорству широких слоёв населения.



С каждым годом количество безвозмездных доноров увеличивается примерно на треть. Люди приходят не за деньгами, а ради чего-то другого, более важного. Они приводят друзей, родственников, есть даже целые династии доноров. Доноры – разные люди с разными судьбами, но похожи одним: они спасают жизнь, отдавая ради этого свою кровь, не получая за это какого-либо существенного материального вознаграждения.

— Среди червенцев доноров немало. Только сегодня добровольно сдать кровь пришли 90 человек, — говорит врач-хируг, совмещающий обязанности трансфузиолога Сергей Иванюк. – Это работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, представители БРСМ, медицинские работники и другие жители района. Многих постоянных доноров мы знаем по именам, за долгие годы эти люди стали наши добрыми друзьями. Среди них — молодежь, пожилые, семейные пары. К процедуре допускают не всех. Из-за самочувствия не смогли сегодня сдать кровь несколько человек. Бывает, после сдачи, человеку становится плохо, закружится голова или затошнит. Но, как правило, процедура проходит без видимых изменений самочувствия. Сегодня у нас работают две бригады: из Борисовской станции переливания крови под руководством врача-терапевта, заведующего отделением комплектования и медицинского освидетельствования доноров Нины Рылько и из Республиканского научно-практического центра трансфузиологии (врач-терапевт Кристина Ярмольчик).

Прежде чем стать донором, каждый человек проходит обязательное медицинское обследование, во время которого потенциальным донорам измеряют давление и проводят анализ крови. По результатам процедуры, которая занимает около 15-20 минут, специалисты принимают решение, может ли человек стать донором.

Начинается процесс сдачи крови … с завтрака. Перед донацией все пьют чай с печеньем, им дают шоколад для улучшения самочувствия и ускорения тока крови, а потом — терпеливо ждут своей очереди в специально оборудованную палату. За процессом следят специалисты. После сдачи крови доноры получают денежную компенсацию на обед в размере 20 рублей 66 копеек.

Александр Гарбуз, водитель районного отдела по чрезвычайным ситуациям Червенского РОЧС:

— Сдаю кровь не в первый раз. Был перерыв какое-то время, а вот сегодня снова пришёл. Работаю водителем районного отдела по чрезвычайным ситуациям, поэтому, как спасатель, хорошо понимаю важность этой акции, так как в повседневной жизни нам приходится часто сталкиваться с людскими трагедиями. Вместе со мной сегодня участвуют в акции многие мои коллеги.

Ирина Гапеева, врач-терапевт Червенской районной больницы:

— Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался: сколько стоит человеческая жизнь. Кто-то скажет, что она не имеет цены, и будет прав. Но можно спасти бесценную человеческую жизнь, просто совершив добровольно один простой поступок, – сдать кровь. Мне, как врачу, приятно думать, что я причастна к этой благородной миссии.

Вячеслав Огурцов, работник Червенского производственно-пищевого завода:

— Пришёл сдавать кровь в 26-ой раз. Для меня это стало необходимостью. Такая процедура даже улучшает настроение и самочувствие. Кроме того, речь идет о помощи людям, попавшим в трудную ситуацию, больным, раненым. Кровь может понадобиться любому, поэтому я здесь.

Наталья Сушкевич и Ольга Держанович, работницы Червенского детского дома-интерната для детей инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития:

— Мы всегда приходим вместе, и сдаем кровь уже не первый год. Хочется помогать людям. Это то немногое, что мы можем сделать для спасения чьей-то жизни…

СПРАВОЧНО

Согласно Закону «О донорстве крови и ее компонентов», донорами могут стать граждане страны в возрасте от 18 до 60 лет, прошедшие медицинский осмотр и не страдающие заболеваниями, при которых эта процедура противопоказана. Вес донора должен быть не ниже 55 кг, артериальное давление — не ниже 100/80 мм рт. ст.

Стандартный объем одной кровосдачи составляет 450 ±50 мл. Сдача цельной крови занимает не более 15 минут, компонентов крови (плазмы, эритроцитарной массы, тромбоцитов) — от 30 минут до полутора часов.

Рекомендации донорам после сдачи крови

— Непосредственно после сдачи крови посидите в течение 30 минут.

— Если почувствуете головокружение или слабость, обратитесь к медицинскому персоналу.

— Воздержитесь от курения в течение часа после сдачи крови.

— Не снимайте повязку в течение 3-4 часов, старайтесь не мочить ее.

— Исключите чрезмерные физические нагрузки в течение суток.

— Воздержитесь от употребления алкоголя в течение суток (принятие спиртного после сдачи крови может вызвать резкую сосудистую реакцию с тяжёлыми последствиями).

— Старайтесь обильно и регулярно питаться, пить много жидкости и есть побольше белковой пищи в течение двух суток.

— Прививки после сдачи крови разрешаются не ранее чем через 10 суток.

— Непосредственно после донации крови не рекомендуется вести автомобиль, мотоцикл (из-за эмоционального возбуждения внимание рассеивается, что может привести к дорожно-транспортному происшествию).

Татьяна МАРТЬЯНОВА.

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