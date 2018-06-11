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Жительница Германии закачала себе в грудь 80 литров силикона
Пэрис Хермс из Германии, которая у себя на родине известна как «настоящая Барби из Берлина», увеличила себе грудь, закачав туда 80 литров силикона, пишет The Sun.
Это уже третий комплект имплантов для груди 27-летней немки. Девушка считает, что теперь у нее самая большая в Германии грудь.
Она также призналась, что чувствует себя хорошо и не ощущает никакого дискомфорта.
Пэрис Хермс призналась, что её цель достигнута, а такая большая грудь делает её сексуальной.
Звезда Instagram заплатила за свои пластические операции свыше 50 тысяч долларов.
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Это уже третий комплект имплантов для груди 27-летней немки.
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