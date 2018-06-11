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​Жительница Германии закачала себе в грудь 80 литров силикона

12.06.2018 10:44 — Разное | ОНТ  
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Пэрис Хермс из Германии, которая у себя на родине известна как «настоящая Барби из Берлина», увеличила себе грудь, закачав туда 80 литров силикона, пишет The Sun.

Это уже третий комплект имплантов для груди 27-летней немки. Девушка считает, что теперь у нее самая большая в Германии грудь.

Она также призналась, что чувствует себя хорошо и не ощущает никакого дискомфорта.

Пэрис Хермс призналась, что её цель достигнута, а такая большая грудь делает её сексуальной.

Звезда Instagram заплатила за свои пластические операции свыше 50 тысяч долларов.  

 
 
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Это уже третий комплект имплантов для груди 27-летней немки.
 
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