​Жительница Германии закачала себе в грудь 80 литров силикона

Пэрис Хермс из Германии, которая у себя на родине известна как «настоящая Барби из Берлина», увеличила себе грудь, закачав туда 80 литров силикона, пишет The Sun.

Это уже третий комплект имплантов для груди 27-летней немки. Девушка считает, что теперь у нее самая большая в Германии грудь.

Она также призналась, что чувствует себя хорошо и не ощущает никакого дискомфорта.

Пэрис Хермс призналась, что её цель достигнута, а такая большая грудь делает её сексуальной.

Звезда Instagram заплатила за свои пластические операции свыше 50 тысяч долларов.