В Болгарии упал военный вертолет: двое погибших и один пострадавший

Военно-транспортный вертолет Ми-17 потерпел крушение во время учебного полета в районе аэропорта в городе Пловдив в Болгарии. Два человека погибли, один ранен.

11 июня около 20:30 часов по местному времени во время планового полета вертолет Ми-17 упал с высоты 50 метров в районе авиабазы Крумово. На борту находились три военнослужащих. Командир экипажа и пилот-помощник при крушении погибли, бортинженер госпитализирован в больницу. Его состояние медики оценивают как стабильное, угрозы для жизни нет

Наиболее вероятной причиной аварии эксперты называют неожиданно возникшую техническую неполадку. Более точную причину назовут, когда закончится расследование.

Источник

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)