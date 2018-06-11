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Эксперты МАГАТЭ прибыли в Беларусь
Миссия МАГАТЭ по вопросам реагирования на ядерные и радиационные аварии проходит в Минске.
Начало мероприятию было положено 11 июня, когда эксперты провели семинар по вопросам готовности Беларуси к реагированию на ядерные и радиационные аварии.
В дальнейшем члены миссии будут оказывать консультативную поддержку по занесению данных в информационную систему EPRIMS.
По итогам визита эксперты дадут оценку готовности нашей страны к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с радиационной угрозой.
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Миссия МАГАТЭ по вопросам реагирования на ядерные и радиационные аварии проходит в Минске.
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