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Эксперты МАГАТЭ прибыли в Беларусь

12.06.2018 10:48 — Разное | ОНТ  
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Миссия  МАГАТЭ по вопросам реагирования на ядерные и радиационные аварии проходит в Минске.

Начало мероприятию было положено 11 июня, когда эксперты провели семинар по вопросам готовности Беларуси к реагированию на ядерные и радиационные аварии.

В дальнейшем члены миссии будут оказывать консультативную поддержку по занесению данных в информационную систему EPRIMS.

По итогам визита эксперты дадут оценку готовности нашей страны к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с радиационной угрозой. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Миссия  МАГАТЭ по вопросам реагирования на ядерные и радиационные аварии проходит в Минске.
 
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