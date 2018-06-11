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Сестра за брата. Работника призвали в армию, а расчёт не выдали

12.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Расчётка Евгения Вечера за декабрь-2017. Фото: Алесь Достанко
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Евгения Вечера призвали в армию, когда после окончания лицея он отрабатывал на Слуцком СПМК-98. Но расчёт от предприятия он не получил до сих пор. Родственники новобранца обращались на предприятие. Зарплата хоть и «копеечная», но деньги молодому человеку не перечислили.

«Евгений окончил Слуцкий государственный профессиональный лицей и получил специальность облицовщик-плиточник 3 разряда и отрабатывал в СПМК-98, — рассказала его сестра Диана. — Несмотря на диплом, брата приняли облицовщиком-плиточником на разряд ниже. Сказали: «Поработаешь несколько месяцев по второму, переведем на третий». Зарплату платили ниже нижнего: 70, 90 рублей в месяц. Денег хватало на то, чтобы оплатить общежитие и что-то оставалось на еду.

На самую большую зарплату, 250 рублей, он смог купить кроссовки. Без помощи родителей, которые живут в деревне Любанского района, прожить очень трудно".

Евгения уволили 3 мая 2018 года, потому что призвали в армию. Трудовую книжку отдали сразу, а расчёт — нет. Две недели до отъезда Евгений несколько раз обращался в отдел кадров СПМК-98, ему говорили «завтра» или «на этой неделе», но деньги так и не выплатили. В итоге 18 мая парня отправили служить в воинскую часть.

Родственники после отъезда ещё несколько раз звонили в отдел кадров предприятия, им отвечали, что «зарплата ещё не выплачена за апрель, вам перечислим позже».

Сейчас сестра Евгения Диана ходит по инстанциям и пытается добиться, чтобы брату заплатили положенные деньги: расчёт, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие при призыве в армию.

Комментарий инспектора

Разбираем ситуацию с помощью Андрея Езовита, главного государственного инспектора труда Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления ДГИТ Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь труду.

При задержке выплата индексируется

В день увольнения предприятие обязано сделать все выплаты, причитающиеся работнику (ст. 77 ТК РБ). Если есть зарплатная банковская карта, то должны перевести на карту.

Если выплата задержана больше, чем на один месяц, то наниматель обязан эту выплату проиндексировать.

Если работник в армии

У Евгения есть право обратиться в инспекцию по труду как самостоятельно, так и через своего представителя.

Для этого он может отправить письменное заявление или оформить доверенность на сестру по месту службы, чтобы она представляла его интересы.

Как взыскать деньги

  • Если работодатель отказывается выплатить расчет в день увольнения, то гражданин может обратиться в суд.
  • Если сроки выплаты нарушены, то работник имеет право взыскать компенсацию за каждый день просрочки в размере среднего заработка.

Чем больше период задержки выплаты, тем большую сумму предприятию придётся заплатить.

Кроме того, за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность для работодателя (ст. 9.19 КоАП): на физическое лицо — от 4 до 20 базовых величин, на юридическое — до 100 базовых величин.

 
 
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Расчётка Евгения Вечера за декабрь-2017. Фото: Алесь Достанко Самое важное Клуб чёрных котов в Слуцке. Фотофакт Сестра...
 
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