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В Беларуси началось централизованное тестирование

12.06.2018 10:20 — Разное | БДГ  
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Испытание по белорусскому языку проходит 12 июня, на него зарегистрировалось 24 908 абитуриентов.

В 2017 году ЦТ по белорусскому языку проходило на 3600 абитуриентов больше, передает БЕЛТА.

В прошлом году количество поступающих в вузы было больше на 9800 человек. Эта ситуация связана с тем, что с нынешнего года выпускники прошлых лет могут предоставлять сертификаты о прохождении испытаний за прошлый год.

Почти 50% абитуриентов планирует сдавать ТЦ по 4 предметам вместо 3-х, необходимых для зачисления в вузы.

Тестирование по белорусскому языку начинается в 11:00. Сдающие экзамен должны приходить с пропуском, выданным при регистрации, паспорт и ручку.

ЦТ продолжится 14 июня, это будет экзамен по русскому языку.

Напомним, в этом году минимальный порог для поступление повышен. При сдаче экзамена по математике, физике, химии и биологии необходимо набрать минимум 20, гна уманитарных предметах – на 25 баллов.

Александр Лукашенко изменил правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. А Минобразования приняло решение зачислять на некоторые специальности, наиболее востребованные в экономике, без экзаменов. Однако воспользоваться таким правом смогут лишь отдельные категории абитуриентов.

Положение о том, что первый тест абитуриенты будут сдавать по белорусскому языку 12 июня, содержится в постановлении Минобразования №5 от 25 января. Оно было опубликовано в феврале нынешнего года. Тогда же стал известен график сдачи экзаменов.

 
 
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Испытание по белорусскому языку проходит 12 июня, на него зарегистрировалось 24 908 абитуриентов.
 
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