|
В Беларуси началось централизованное тестирование
Испытание по белорусскому языку проходит 12 июня, на него зарегистрировалось 24 908 абитуриентов.
В 2017 году ЦТ по белорусскому языку проходило на 3600 абитуриентов больше, передает
В прошлом году количество поступающих в вузы было больше на 9800 человек. Эта ситуация связана с тем, что с нынешнего года выпускники прошлых лет могут предоставлять сертификаты о прохождении испытаний за прошлый год.
Почти 50% абитуриентов планирует сдавать ТЦ по 4 предметам вместо 3-х, необходимых для зачисления в вузы.
Тестирование по белорусскому языку начинается в 11:00. Сдающие экзамен должны приходить с пропуском, выданным при регистрации, паспорт и ручку.
ЦТ продолжится 14 июня, это будет экзамен по русскому языку.
Напомним, в этом году минимальный порог для поступление повышен. При сдаче экзамена по математике, физике, химии и биологии необходимо набрать минимум 20, гна уманитарных предметах – на 25 баллов.
Александр Лукашенко
Положение о том, что первый тест абитуриенты будут сдавать по белорусскому языку 12 июня, содержится в постановлении Минобразования №5 от 25 января. Оно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испытание по белорусскому языку проходит 12 июня, на него зарегистрировалось 24 908 абитуриентов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)