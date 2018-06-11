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В Минске будут бесплатно раздавать собак и кошек

12.06.2018 10:40 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске будут бесплатно раздавать собак и кошек
"Эгида"

23 июня 2018 года с 13.00 до 18.00 общественное объединение защиты животных «Эгида» проводит благотворительную акцию «Дорога домой».

В минском парке «Тиволи» по улице Петра Глебки, 60 котов и собак будут искать себе новых хозяев. Эти трогательные, немного робкие, но ласковые животные больше всего на свете хотят стать домашними. И они сделали для этого все, что было в их силах – выжили на улице, не умерли от болезней и травм, не озлобились от жестокости человека. А волонтеры им в этом немного помогли.

На мероприятие приедут животные полностью готовые стать домашними, все они здоровы, привиты, по возрасту стерилизованы, перед акцией будут осмотрены ветеринарами из госветслужбы.

Животные отдаются бесплатно! Если вы едете на акцию с целью выбрать себе животное, захватите с собой поводок и ошейник для собак и переноску/сумку для котов. При передаче животных новому владельцу составляется акт приемки-передачи, поэтому просьба при себе иметь паспорт. На все вопросы потенциальных хозяев будут готовы ответить ветеринары и кинологи. 

У тех, кто пока не готов завести животное, но хочет помогать животным, будет возможность узнать у наших волонтеров как это сделать. 

В ходе благотворительной акции будет работать «Палатка помощи», куда можно принести корм, амуницию, наполнители, переноски, лотки и всё, что необходимо для содержания животных в приютах и на передержках. Также все желающие смогут сделать пожертвование прямо на месте. 

Организаторы акции приготовили и развлекательную программу. Гостей ожидают выступления белорусских артистов, можно будет сделать на память моментальное фото.  Для самых маленьких будут работать аниматор и аквагримеры.

Приходите всей семьей! Играйте с кошками и собаками, фотографируйтесь с ними. Подарите новую жизнь бездомным животным или помогите волонтёрам в их ежедневной заботе о подопечных!

 
 
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23 июня 2018 года с 13.00 до 18.00 общественное объединение защиты животных «Эгида» проводит благотворительную акцию «Дорога домой».
 
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