﻿ Есть вопрос: почему на крупных фестивалях и мероприятиях у меня не работает сотовая связь?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть вопрос: почему на крупных фестивалях и мероприятиях у меня не работает сотовая связь?

12.06.2018 10:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сезон фестивалей и летних оупен-эйров уже в самом разгаре. Одна из проблем крупных фестивалей — сотовая связь. Невозможно дозвониться, не ловит сеть, не работает интернет, когда пытаешься загрузить фотографию в instagram. Кто не сталкивался с этим вопросом? AFISHA.TUT.BY накануне масштабного городского фестиваля 21vek обратилась к мобильному оператору, чтобы узнать, как тот решает вопрос со связью во время крупного ивента.


Фото использовано в качестве иллюстрации

— Часто подобные мероприятия организуются на открытых площадках, например, аэродромах, загородных парках или небольших населенных пунктах, — рассказывает Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия «Велком». — Как правило, в таких местах пропускная способность каналов связи не рассчитана на большое количество активных пользователей, что и может вызывать перегрузку в работе сети во время мероприятия.

Вместе с тем, располагая информацией о готовящемся мероприятии, в сотрудничестве с организаторами velcom проводит предварительную подготовку площадки с целью оптимизации покрытия и расширения емкости сети. На место проведение фестиваля или концерта выезжают специалисты компании, проводят необходимые тесты и оптимизацию сетевых параметров.

Кроме того, в компании пояснили, что для повышения качества связи на площадках могут размещаться мобильные базовые станции, так называемые «коровы» CoW («Cell on wheel»), которые решают этот вопрос.

Напомним, что фестиваль 21vek пройдет 1 июля на территории аэропорта Минск-1. Среди хедлайнеров фестиваля Земфира, Дельфин, LP, «Бумбокс», Therr Maitz, Shuma.

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY накануне масштабного городского фестиваля 21vek обратилась к мобильному оператору, чтобы узнать, как те решают вопрос со связью во время крупного ивента.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти не прекращают давление на журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика