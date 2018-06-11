Есть вопрос: почему на крупных фестивалях и мероприятиях у меня не работает сотовая связь?

Сезон фестивалей и летних оупен-эйров уже в самом разгаре. Одна из проблем крупных фестивалей — сотовая связь. Невозможно дозвониться, не ловит сеть, не работает интернет, когда пытаешься загрузить фотографию в instagram. Кто не сталкивался с этим вопросом? AFISHA.TUT.BY накануне масштабного городского фестиваля 21vek обратилась к мобильному оператору, чтобы узнать, как тот решает вопрос со связью во время крупного ивента.



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— Часто подобные мероприятия организуются на открытых площадках, например, аэродромах, загородных парках или небольших населенных пунктах, — рассказывает Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия «Велком». — Как правило, в таких местах пропускная способность каналов связи не рассчитана на большое количество активных пользователей, что и может вызывать перегрузку в работе сети во время мероприятия.

Вместе с тем, располагая информацией о готовящемся мероприятии, в сотрудничестве с организаторами velcom проводит предварительную подготовку площадки с целью оптимизации покрытия и расширения емкости сети. На место проведение фестиваля или концерта выезжают специалисты компании, проводят необходимые тесты и оптимизацию сетевых параметров.

Кроме того, в компании пояснили, что для повышения качества связи на площадках могут размещаться мобильные базовые станции, так называемые «коровы» CoW («Cell on wheel»), которые решают этот вопрос.

Напомним, что фестиваль 21vek пройдет 1 июля на территории аэропорта Минск-1. Среди хедлайнеров фестиваля Земфира, Дельфин, LP, «Бумбокс», Therr Maitz, Shuma.