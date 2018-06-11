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Антрополог показала "идеальную" женщину будущего

12.06.2018 11:02 — Разное | Tut.by  
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Профессор анатомии и антропологии из Бристольского университета Элис Робертс создала «идеальную» модель женщины будущего. Она позаимствовала приспособления других животных на основе своих представлений об удобстве. Получилось функционально, но жутковато.

«Человеческий организм, хотя и фантастический, далек от совершенства, — объяснила она в колонке для Daily Mail. — Как специалист по анатомии, я знаю, что миллионы лет эволюции оставили нам множество сбоев. На мой взгляд, нам давно пора привести себя в порядок.

В каком-то смысле мы, люди, стали жертвами нашего собственного успеха. Всё, что нужно для эволюционного успеха — прожить достаточно долго, чтобы передать свои гены. После того, как вы оставили потомство, эволюция не очень-то о вас заботится. Поэтому у нас остаются недостатки, от которых мы не можем избавиться в ходе эволюции. Например, боль в спине поражает большинство из нас к 50 — 60 годам, когда большинство из нас уже не планирует продолжать род».

Исследовательница выбрала лучшие изобретения природы, которые могли бы сгладить «недостатки» дизайна человека. Для этого она собрала самые удачные на ее взгляд приспособления животного царства и создала фигуру «странной новой» себя. Подробные результаты покажут в документальном фильме на британском телеканале BBC4, а первой фотографией антрополог поделилась в своем твиттере.


Изображение: Prof Alice Roberts ‏/ twitter.com

У модели Робертс «лучшее» сердце с большим количеством артерий, чем у человека. Чешую антрополог взяла у рептилий, такая кожа быстро реагирует на лучи ультрафиолета и защищает от повреждений.

«Идеальная» версия Робертс получила «более эффективные» птичьи легкие, которые позволяют вдыхать и выдыхать одновременно, а также глаза без слепых пятен и более чуткие уши, как у летучей мыши.

Сильные ноги создательница модели позаимствовала у птиц. Они позволяют быстро двигаться, но усложняют подъем на возвышенности. Еще одно дополнение — сумка кенгуру, поклонницей которой исследовательница стала, родив двух детей.

Кстати, люди продолжают эволюционировать прямо сейчас — но совсем не так, как представляет Робертс. По меркам эволюции, у человека не так давно появилась способность переваривать молоко, сейчас мы постепенно теряем зубы мудрости. Некоторые народы постепенно развивают выгодные для них способности — например, надолго задерживать дыхание или жить в горах при недостатке кислорода.

 
 
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