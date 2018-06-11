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5-кратная олимпийская чемпионка по плаванию оценила технику купавшегося в фонтане Овечкина
5-кратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по плаванию Кэтлин Ледеки из США оценила технику капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который, отмечая победу в Кубке Стэнли, купался в фонтане парке Джорджтаун.
— Красивая техника, Ови, — написала Ледеки в
Во время бурного празднования победы самый ценный игрок Кубка Стэнли, отведав из трофея шампанского, под возгласы болельщиков окунулся в фонтане, после чего несколько раз отжался.
Вообще же в первые дни после победы Овечкин не расставался с Кубком Стэнли. Он спал в обнимку с трофеем во время перелета из Лас-Вегаса в Вашингтон.
А вернувшись домой, затащил Кубок Стэнли к себе в постель.
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5-кратная олимпийская чемпионка Кэтлин Ледеки из США оценила технику Александра Овечкина, который, отмечая победу в Кубке Стэнли, купался в фонтане.
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