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5-кратная олимпийская чемпионка по плаванию оценила технику купавшегося в фонтане Овечкина

12.06.2018 11:02 — Разное | Tut.by  
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5-кратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по плаванию Кэтлин Ледеки из США оценила технику капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который, отмечая победу в Кубке Стэнли, купался в фонтане парке Джорджтаун.

— Красивая техника, Ови, — написала Ледеки в твиттере.

Во время бурного празднования победы самый ценный игрок Кубка Стэнли, отведав из трофея шампанского, под возгласы болельщиков окунулся в фонтане, после чего несколько раз отжался.

Вообще же в первые дни после победы Овечкин не расставался с Кубком Стэнли. Он спал в обнимку с трофеем во время перелета из Лас-Вегаса в Вашингтон.

А вернувшись домой, затащил Кубок Стэнли к себе в постель.


Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

После завершения решающего матча за Кубок Стэнли стало известно, что Александр Овечкин и его жена Анастасия ждут первенца.

 
 
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5-кратная олимпийская чемпионка Кэтлин Ледеки из США оценила технику Александра Овечкина, который, отмечая победу в Кубке Стэнли, купался в фонтане.
 
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