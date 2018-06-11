5-кратная олимпийская чемпионка по плаванию оценила технику купавшегося в фонтане Овечкина

5-кратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по плаванию Кэтлин Ледеки из США оценила технику капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который, отмечая победу в Кубке Стэнли, купался в фонтане парке Джорджтаун.

— Красивая техника, Ови, — написала Ледеки в твиттере .

Во время бурного празднования победы самый ценный игрок Кубка Стэнли, отведав из трофея шампанского, под возгласы болельщиков окунулся в фонтане, после чего несколько раз отжался.

Oh my god Alex Ovechkin was doing keg stands out of the Stanley Cup in the middle of Georgetown after throwing out the first pitch at a Nationals game and then ended up swimming half-naked in a fountain and I never thought i’d say this but this was all worth the 44-year wait pic.twitter.com/WZ5Bfh2aEM — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 10 июня 2018 г.

Вообще же в первые дни после победы Овечкин не расставался с Кубком Стэнли. Он спал в обнимку с трофеем во время перелета из Лас-Вегаса в Вашингтон.

А вернувшись домой, затащил Кубок Стэнли к себе в постель.



Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial



Фото: instagram.com/nastyashubskaya

После завершения решающего матча за Кубок Стэнли стало известно, что Александр Овечкин и его жена Анастасия ждут первенца .