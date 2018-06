5-кратная олимпийская чемпионка по плаванию оценила технику купавшегося в фонтане Овечкина

5-кратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по плаванию Кэтлин Ледеки из США оценила технику капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который, отмечая победу в Кубке Стэнли, купался в фонтане парке Джорджтаун.

— Красивая техника, Ови, — написала Ледеки в твиттере .

Во время бурного празднования победы самый ценный игрок Кубка Стэнли, отведав из трофея шампанского, под возгласы болельщиков окунулся в фонтане, после чего несколько раз отжался.