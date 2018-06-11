На парковке в Ростове-на-Дону Lexus расплавился на солнце

В Ростове-на-Дону Lexus RX в буквальном смысле расплавился на солнце. Хозяин обвинил в случившемся хозяев торгового центра, на парковке которого произошел этот инцидент. Об этом сообщает издание « Царьград ».

По словам владельца дорогой иномарки, все произошло 26 мая. Он оставил автомобиль на парковке, а сам отправился в торговый центр. Вернувшись через два часа, мужчина обнаружил, что обшивка, хромированные детали, зеркала и руль иномарки расплавились на солнце.

Причиной феномена оказалась архитектура торгового центра, сработавшая подобно гигантской линзе, направленной прямо на парковочные места. Мужчина подал на владельцев ТЦ в суд с требованием компенсировать ему ущерб, который он оценил в 1,5 миллиона рублей (около 24 000 долларов в пересчете).