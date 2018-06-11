Трамп предоставил КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение

Лидеры США и Северной Кореи подписали в Сингапуре документ, который должен положить начало денуклеаризации КНДР.

Основные пункты документа призваны «перезагрузить» отношения двух государств, которые были натянутыми более полувека. Власти КНДР взяли на себя обязательство приложить все усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова. Также Ким Чен Ын согласился оказывать содействие Соединённым Штатам в поиске останков военнопленных, которые стали жертвами Корейской войны 1950-1953 годов.