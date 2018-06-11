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Президент Беларуси направил поздравления Владимиру Путину и народу соседней страны с Днём России.
В поздравлении говорится, что совместными усилиями мы придадим импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в формате взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества.
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В поздравлении говорится, что совместными усилиями мы придадим импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в формате взаимовыгодного...
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