Страницу Следственного комитета в Facebook атаковали хакеры

Киберпреступники совершили атаку на официальную страницу Следственного комитета Беларуси в Facebook. Они опубликовали от имени ведомства ложную информацию.

Это случилось утром 12 июня. В Следственном комитете пытаются восстановить доступ к аккаунту.

Напомним, 11 июня был взломан Twitter-аккаунт первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова. От его имени также публиковалась недостоверная информация.