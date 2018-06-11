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Страницу Следственного комитета в Facebook атаковали хакеры
Киберпреступники совершили атаку на официальную страницу Следственного комитета Беларуси в Facebook. Они опубликовали от имени ведомства ложную информацию.
Это случилось утром 12 июня. В Следственном комитете пытаются восстановить доступ к аккаунту.
Напомним, 11 июня был взломан Twitter-аккаунт первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова. От его имени также публиковалась недостоверная информация.
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Киберпреступники совершили атаку на официальную страницу Следственного комитета Беларуси в Facebook. Они опубликовали от имени ведомства ложную информацию.
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