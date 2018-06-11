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МЗП за май в Беларуси не индексируется

12.06.2018 11:08 — Разное | БДГ  
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Зарплаты, стипендии, пособия, довольствия и другие денежные доходы белорусов индексироваться не будут в связи с дефляцией в стране.

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Согласно информации Белстата, индекс потребительских цен в мае по сравнению с апрелем составил 99,7%. Он не превысил 5%-ного порога к январю 2018 года - месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам.

Цены на продовольственные товары за май снизились на 0,6%, непродовольственные товары подешевели в мае на 0,03%, однако с начала года подорожали на 1,9%.

Минимальная зарплата, установленная правительством в размере 305 рублей, также индексироваться не будет.

Напомним, опрос Нацбанка показал, что в мае только 8,8% респондентов заметили незначительный рост цен. Причем за три месяца, начиная с февраля, таких белорусов стало меньше на 2,8%. При этом умеренным рост цен считают 39,4%, хотя три месяца назад их было 38,7%.

Но количество белорусов, которые увидели высокую инфляцию, выросло с 47,9% (в феврале) до 49,8% (в мае). И большинство 64,4% ожидают, что цены будут расти так же интенсивно как сейчас и еще 11%, что интенсивней. Ощущаемый уровень инфляции у белорусов вырос с 12,4% в феврале до 12,9% в мае.

 
 
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Зарплаты, стипендии, пособия, довольствия и другие денежные доходы белорусов индексироваться не будут в связи с дефляцией в стране.
 
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