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МЗП за май в Беларуси не индексируется
Зарплаты, стипендии, пособия, довольствия и другие денежные доходы белорусов индексироваться не будут в связи с дефляцией в стране.
Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Согласно информации Белстата, индекс потребительских цен в мае по сравнению с апрелем
Цены на продовольственные товары за май снизились на 0,6%, непродовольственные товары подешевели в мае на 0,03%, однако с начала года подорожали на 1,9%.
Минимальная зарплата, установленная правительством в размере 305 рублей, также индексироваться не будет.
Напомним, опрос Нацбанка показал, что в мае только 8,8% респондентов заметили незначительный рост цен. Причем за три месяца,
Но количество белорусов, которые
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Зарплаты, стипендии, пособия, довольствия и другие денежные доходы белорусов индексироваться не будут в связи с дефляцией в стране.
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