МЗП за май в Беларуси не индексируется

Зарплаты, стипендии, пособия, довольствия и другие денежные доходы белорусов индексироваться не будут в связи с дефляцией в стране.

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Согласно информации Белстата, индекс потребительских цен в мае по сравнению с апрелем составил 99,7% . Он не превысил 5%-ного порога к январю 2018 года - месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам.

Цены на продовольственные товары за май снизились на 0,6%, непродовольственные товары подешевели в мае на 0,03%, однако с начала года подорожали на 1,9%.

Минимальная зарплата, установленная правительством в размере 305 рублей, также индексироваться не будет.

Напомним, опрос Нацбанка показал, что в мае только 8,8% респондентов заметили незначительный рост цен. Причем за три месяца, начиная с февраля , таких белорусов стало меньше на 2,8%. При этом умеренным рост цен считают 39,4%, хотя три месяца назад их было 38,7%.