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В Беларуси могут сократить декретный отпуск, но это не точно

12.06.2018 10:23 — Разное | KYKY  
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Власти Беларуси не планируют останавливаться на достигнутом. По крайней мере, в отношении пенсионного возраста. Пока что его повышают каждый год на полгода. То есть в 2022 году для мужчин он достигнет 63 лет, для женщин – 58 лет. Вот только в Совете Республики уже активно обсуждается продолжение роста верхней планки для женщин, пишет TUT.BY. Такого, чтобы примерно к 2032 женщины и мужчины выходили на пенсию в одном возрасте. И это все из-за того, что власти не могут ликвидировать постоянный дефицит в Фонде социальной защиты населения. Мол, вместе с более поздним выходом на пенсии в Фонде наконец все станет хорошо. Но и это еще не все!

В ходе обсуждения с участием представителей бизнес-сообщества и экспертов общественных объединений рассматривался вопрос о сокращении декретного отпуска, предоставляемого женщинам по уходу за ребенком до трех лет. Пока что это только мнения, которые, возможно, когда-нибудь станут реальностью. Журналистов, кстати, на заседание не позвали. Те, кто ратовали за сокращение отпуска, ссылались на опыт западных стран, где декрет составляет всего лишь год, а размер пособия по уходу за ребенком привязан к зарплате родителей.

Вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль рассказала, что свой декретный отпуск использовала полностью. «В законодательстве должна оставаться норма о гарантированном трехлетнем декретном отпуске. Постоянное присутствие мамы очень важно для воспитания и развития ребенка в первые годы его жизни», — отметила она. Однако при этом считает, что Беларуси можно перенять опыт Украины, где принято решение компенсировать часть расходов на няню тем женщинам, которые раньше окончания декретного отпуска выходят на работу. Отпуск же – три года, и окончательное решение остается за родителями ребенка. «Дошкольной инфраструктуры, а именно частных детских садов, сегодня стране явно не хватает. Государству необходимо стимулировать создание таких учреждений», — полагает Лилия Коваль.

А вот сотрудники Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) считают немного по-другому. «По мере создания инфраструктуры, которая бы позволяла женщинам реально совмещать воспитание детей и работу, декретный отпуск стоит уменьшать», — считает Мария Акулова. Но для этого нужно развивать инфраструктуру дошкольного образования: «В Польше, например, уже получили распространение частные мини-сады, которые создаются на первых этажах жилых домов и куда родители отдают своих маленьких детей. Для родителей такой вариант решения вопроса очень удобен».

Академический директор BEROC Катерина Борнукова тоже ссылается на опыт европейских стран: там установили, что неправильно сидеть с ребенком больше двух лет, чем быстрее он включится в общение с окружающим миром, тем лучше. «Женщинам необходимо предоставить реальную возможность совмещать работу и воспитание маленьких детей. Многие женщины, когда это произойдет, будут благодарны государству за такую возможность, и это будет стимулировать рождаемость в семьях, которые ответственно относятся к воспитанию детей», — полагает Катерина Борнукова.

Пока что в Беларуси другие стимулы – это детские пособия. А их размер (на первого ребенка размер пособия составляет 35% от среднемесячной зарплаты (сейчас это 312 рублей), а на второго и последующих детей — 40% (356,6 рубля)) стимулирует рождаемость только в малообеспеченных семьях, где выгоднее рожать, чем работать. 

«Наверное, государству стоит задаться вопросом, нужна ли стране практика, когда дети появляются на свет во многом по финансовым мотивам», — подчеркивает Борнукова. Она также считает, что нужно развивать систему частных детских садов: «Государство могло бы каждое место в детском саду спонсировать. Средства, которые государство вкладывает в строительство новых детских садов, можно направить на поддержку частных садов, чтобы это направление активно развивалось». 

Сейчас месячное нахождение одного ребенка в частном саду обходится примерно в 400-600 долларов в месяц. Разумеется, с беларуским уровнем зарплат позволить себе такую роскошь могут единицы. А выходить на работу за 700 рублей, отказываясь от пособия в 312 – по меньшей мере, нерационально. Пока что эксперты пришли к тому, что условий для уменьшения сроков декретного отпуска нет. Но «европейский опыт» – уже есть. Так что, возможно, скоро придут изменения и в этой сфере. 

 
 
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Власти Беларуси не планируют останавливаться на достигнутом. По крайней мере, в отношении пенсионного возраста. Пока что его повышают каждый год на полгода. То...
 
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