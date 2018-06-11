Два Лукашенко на саммите ШОС. “Лукашенко делает все, что ему нравится”

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«Появление Лукашенко-младшего не стало сюрпризом»

“Никто не сказал Лукашенко прямо: так не принято”

Появлениерядом с отцомна креслах, предназначенных для глав государств-членов ШОС, уже никого не удивило. Присутствие Лукашенко-младшего на международных саммита в Беларуси уже никого не удивляет. Но не противоречит ли “семейный дуэт” дипломатическому этикету?опросила экспертов.– отметил бывший дипломатПохоже, международный политический бомонд свыкся с присутствием отца и сына Лукашенко. А как реагирует на такое нескромное проявление отцовских чувств беларуское общество?– отметил Валерий Ковалевский.Политологпояснил, что Лукашенко делает все, что ему нравится не только внутри Беларуси, но и на международной арене.- Я посмотрел беларуское телевидение – там тоже появился снимок, как два Лукашенко сидят на креслах глав-государств ШОС. Мало того, на торжественном приеме по случаю открытия саммита Александр Григорьевич тоже сидел со своим сыном.Чем объясняются действия Лукашенко? Он любит своего сына, ему так нравится, он хочет, чтобы и Коля присутствовал на подобных мероприятиях. Поскольку хозяева саммита не запретили – почему бы не делать то, что нравится? Лукашенко делает все, что ему нравится, внутри страны, не обращая внимания на закон, на корнституцию, или то, что называется общественной моралью. Так почему он должен стесняться так поступать и в зарубежной политике, в зарубежных поездках?- Дипломатический этикет, дипломатические правила – резиновые, что называется; их можно по-разному трактовать, по-разному использовать. Все зависит от самого человека и его реакции на общепринятые правила. Александр Григорьевич не одинок в своих действиях, таким же образом поступают и другие политики, в том числе и западные. Пока что никто из политиков не сказал Лукашенко прямо: так не принято.- Это означает, что запрета показывать по телевидению сына президента, который участвует в зарубежных мероприятиях Александра Лукашенко, нет.