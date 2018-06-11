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Два Лукашенко на саммите ШОС. “Лукашенко делает все, что ему нравится”
Фото: Ruptly
Появление Коли Лукашенко рядом с отцом Александром Лукашенко на креслах, предназначенных для глав государств-членов ШОС, уже никого не удивило. Присутствие Лукашенко-младшего на международных саммита в Беларуси уже никого не удивляет. Но не противоречит ли “семейный дуэт” дипломатическому этикету?
«Появление Лукашенко-младшего не стало сюрпризом»
- Дипломатический протокол – сфера, построенная на многолетних традициях, но и у него есть своя гибкость. Думаю, вопрос был оговорен и не был сюрпризом для организаторов мероприятия. Тем более, сын Лукашенко и ранее объявлялся в местах проведения международной политики, – отметил бывший дипломат Валерий Ковалевский.
Похоже, международный политический бомонд свыкся с присутствием отца и сына Лукашенко. А как реагирует на такое нескромное проявление отцовских чувств беларуское общество?
- Подобные ходы вызывают негативную реакцию не в связи с дипломатическим протоколом, а скорее с точки зрения внутренней политики. Можно вспомнить, как дочь и советник Трампа на короткое время заняла место президента в ходе мероприятия на саммите “двадцатки” и насколько негативно на это отреагировала общественность. В Беларуси такой резкой реакции такие инциденты уже не вызывают, но приемлемым это по-прежнему не кажется, – отметил Валерий Ковалевский.
“Никто не сказал Лукашенко прямо: так не принято”
Политолог Валерий Карбалевич пояснил, что Лукашенко делает все, что ему нравится не только внутри Беларуси, но и на международной арене.
- Я посмотрел беларуское телевидение – там тоже появился снимок, как два Лукашенко сидят на креслах глав-государств ШОС. Мало того, на торжественном приеме по случаю открытия саммита Александр Григорьевич тоже сидел со своим сыном.
Чем объясняются действия Лукашенко? Он любит своего сына, ему так нравится, он хочет, чтобы и Коля присутствовал на подобных мероприятиях. Поскольку хозяева саммита не запретили – почему бы не делать то, что нравится? Лукашенко делает все, что ему нравится, внутри страны, не обращая внимания на закон, на корнституцию, или то, что называется общественной моралью. Так почему он должен стесняться так поступать и в зарубежной политике, в зарубежных поездках?
- А дипломатический этикет в данном случае роли не играет?
- Дипломатический этикет, дипломатические правила – резиновые, что называется; их можно по-разному трактовать, по-разному использовать. Все зависит от самого человека и его реакции на общепринятые правила. Александр Григорьевич не одинок в своих действиях, таким же образом поступают и другие политики, в том числе и западные. Пока что никто из политиков не сказал Лукашенко прямо: так не принято.
- Вы подчеркнули, что сюжет с саммита ШОС показывали по беларускому телеканалу. Это должно что-то значить?
- Это означает, что запрета показывать по телевидению сына президента, который участвует в зарубежных мероприятиях Александра Лукашенко, нет.
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Запрета показывать по телевидению сына президента, который участвует в зарубежных мероприятиях Александра Лукашенко, нет.
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