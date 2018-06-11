Власти не прекращают давление на журналистов



Дмитрий Лупач

Продолжается давление на журналистов-фрилансеров. Суд Глубокского района приговорил независимого журналистак штрафу на 857 руб и 50 копеек. Традиционно его обвинили в работе для иностранных СМИ без аккредитации МИД.говорит Лупач.Для журналиста это 9-й административный приговор за последние 2 года. Всего на журналистов-фрилансеров, сотрудничающих с «Белсатом», в этом году были составлены десятки административных протоколов. Сумма штрафов 40 тысяч рублей.