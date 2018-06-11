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Власти не прекращают давление на журналистов

12.06.2018 10:42 — Разное | UDF  
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Дмитрий Лупач
Дмитрий Лупач получил очередной штраф.

Продолжается давление на журналистов-фрилансеров. Суд Глубокского района приговорил независимого журналиста Дмитрия Лупача к штрафу на 857 руб и 50 копеек. Традиционно его обвинили в работе для иностранных СМИ без аккредитации МИД.

«Дело было по сюжету, который вышел об избиении пожилого жителя деревне Лазичи. Это почти 150 страниц дела, поэтому это продолжалось так долго, и меня наказали 35 базовыми», – говорит Лупач.

Для журналиста это 9-й административный приговор за последние 2 года. Всего на журналистов-фрилансеров, сотрудничающих с «Белсатом», в этом году были составлены десятки административных протоколов. Сумма штрафов 40 тысяч рублей.

 
 
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Дмитрий Лупач получил очередной штраф.
 
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