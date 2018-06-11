Три посыла от Лукашенко, которые наверняка удивили участников ШОС и самих белорусов

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Посыл первый: всех накормим

Посыл второй: эффективней не бывает

Посыл третий: технологии рулят

Лукашенко в Китае изумил собравшихся не только тем, что взял с собой младшего сына, с которым из президентского ряда наблюдал за открытием саммитам, но и рядом удивительных заявлений.Для начала глава Беларуси предложил создать Агро-ШОС и задействовать возможности «нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС».К сожалению, реакцию участников на это заявление не показали, но можно себе представить, как сильно удивились они, узнав о том, что им необходимо укреплятьи сделать это предлагается с помощью белорусской продукции.Вообще, эксперты уже давно посмеиваются над самим термином «продовольственная безопасность», о котором постоянно вещает глава Беларуси.— отмечал ранее в интервью экономистНо даже если вдруг члены ШОС и задумаются о продовольственной безопасности, то вряд ли их выбор падет на Беларусь: в этой организации достаточно стран, значительно превосходящих нашу в этом вопросе. В конце концов, не для того Россия и Китай создавали ШОС, чтобы наводнить свой рынок белорусским продовольствием.А вот следующее заявление уже наверняка удивило самих белорусов. В частности, они узнали, чтоО том, насколько «эффективен» этот сектор, съедающий 15% нашего бюджета, в Беларуси рассказывать незачем. Убыточные хозяйства не раз становились поводом для обсуждения.Возможно, произнося свой спич, Александр Григорьевич рассчитывал, что участники ШОС будут судить о развитии аграрной отрасли исключительно по тому, что показывает белорусское телевидение, или просто поленятся «прогуглить».Кстати, про «погуглить»… Не смог глава государства обойтись и без того, чтобы не ввернуть в свой спич что-то про информационные технологии. В частности, предложил подумать над созданием общей электронной платформы: «IT-экосистемы ШОС», которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого.И все бы ничего, если бы автор этих слов буквально недавно сам не вещал о подрывной деятельности электронных СМИ, рассказывая о необходимости принять закон, ограничивающий свободу в интернете.Впрочем, судя по результатам этой поездки, вряд ли кто-то из участников саммита сильно придал значение выступлению данного оратора. Слушать об эффективном сельском хозяйстве Беларуси, здешних тракторах и прорывных технологиях, похоже, устали уже и за пределами синеокой.