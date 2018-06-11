Хакеры атакуют: взломана страница СК Беларуси в Facebook

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От имени Следственного комитета там была размещена информация, чтоНачальник отдела информации и связи с общественностью СКсказал, что сейчас предпринимаются попытки восстановить доступ к странице, информация, которая там содержится, не соответствует действительности.Происходящее в последние дни напоминает спланированную акцию. Но Кабаков говорит:Напомним, что в понедельник былв Twitter замглавы Администрации президента. Там было размещено фейковое письмо за подписью, главы Администрации президента Беларуси, якобы адресованное руководителю Администрации президента России. Еще вчера правоохранительные органы начали выяснять, кто стоит за этой провокацией.Как известно, 12 июня в Верховном суде Беларуси будет рассмотрена апелляция по громкому делу авторов российского сайта "Регнум".