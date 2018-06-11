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Хакеры атакуют: взломана страница СК Беларуси в Facebook
Фота: Fotolia
От имени Следственного комитета там была размещена информация, что "Министерство связи и информатизации по поручению Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко прекращает всю деятельность, которая являлась недружественной по отношению Российской Федерации".
Начальник отдела информации и связи с общественностью СК Сергей Кабакович сказал
Происходящее в последние дни напоминает спланированную акцию. Но Кабаков говорит: "Пока сложно об этом говорить, будем разбираться".
Напомним, что в понедельник был
Как известно, 12 июня в Верховном суде Беларуси будет рассмотрена апелляция по громкому делу авторов российского сайта "Регнум".
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Утром 12 июня была взломана страница Следственного комитета Беларуси в Facebook.
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