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По Западной Двине поплыли масляные пятна
Фото из архива
В месте предположительного источника загрязнения находится сточный коллектор ливневой канализации. Работники МЧС установили заградительные боны и обработали поверхность сорбентом. Мора рыбы не отмечается.
Новополоцкой горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды взяты пробы воды, организовано наблюдение за водной акваторией.
Сообщение об обнаружении масляных пятен на Западной Двине (150 м вдоль берега) поступило 11 июня в 18.00.-
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Масляные пятна обнаружены на поверхности Западной Двины в Полоцке в районе ул.Замковой.
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