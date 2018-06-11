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Объем продажи валюты населением Беларуси достиг максимума за 3,5 года

12.06.2018 10:09 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В мае 2018 года жители Беларуси воспользовались ростом курсов доллара и евро по отношению к белорусскому рублю и увеличили объем продажи иностранной валюты, реализовав ее в чистом выражении на 207,3 млн. долларов.

Это больше, чем в апреле текущего года на 60,1 млн. долларов и максимальное значение чистой продажи с мая 2017 года. В то же время, валовой объем продажи наличной и безналичной валют в мае увеличился на 78 млн. долларов и достиг 843 млн. долларов, что оказалось максимальным значением с октября 2014 года. Рост объемов продажи валюты отчасти является сезонным явлением, так как традиционно происходит в мае третий год подряд.

По-видимому, это связано с приближением сезона отпусков. Однако в текущем году рост оказался больше обычного, что, скорее всего, объясняется ослаблением белорусского рубля по отношению к доллару и евро, произошедшему в апреле. Люди решили, что курсы стали выгодными для продажи валюты в целях совершения крупных покупок.

Валовой объем продажи наличной валюты в мае текущего года вырос по сравнению с апрелем на 77,2 млн. долларов — до 710,2 млн. долларов. В то же время, объем продажи безналичной валюты увеличился всего на 0,8 млн. долларов и достиг 132,8 млн. долларов.

Объем покупки физическими лицами наличной валюты увеличился в мае на 41,3 млн. долларов — до 475,4 млн., а объем покупки безналичной валюты даже сократился на 23,4 млн. долларов — до 160,3 млн. В сумме жители Беларуси приобрели за месяц наличной и безналичной валют на 635,7 млн. долларов, что является максимальным значением с января текущего года.

В чистом выражении физические лица за май продали наличной валюты на 234,8 млн. долларов больше, чем купили, тогда как безналичной больше приобрели, чем реализовали, на 27,5 млн.

Таким образом, население продолжает оставаться поставщиком валюты на внутреннем рынке. За январь—май текущего года физические лица продали валюты в чистом выражении на 657,8 млн. долларов. Наличной валюты они реализовали на 863,9 млн. долларов, а безналичной — купили на 206,1 млн. долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В мае 2018 года жители Беларуси воспользовались ростом курсов доллара и евро по отношению к белорусскому рублю.
 
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