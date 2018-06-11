|
10 человек погибли в результате столкновения в Волгограде катамарана с баржей
Иллюстративное фото
Поисковая операция на месте катастрофы продолжается, сообщил начальник Управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.
По предварительным данным, компания на борту катамарана отмечала день рождения. Управлял судном бывший глава Калачёвского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Судя по всему, он погиб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошёл минувшим вечером в двухстах метрах от берега.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)