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10 человек погибли в результате столкновения в Волгограде катамарана с баржей

12.06.2018 10:04 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Инцидент произошёл минувшим вечером в двухстах метрах от берега. После столкновения катамаран опрокинулся. По предварительным данным, катамаран был перегружен. На борту находилось не менее 16 человек, хотя судно рассчитано на 12 мест. Одна женщина числится пропавшей без вести.

Поисковая операция на месте катастрофы продолжается, сообщил начальник Управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

По предварительным данным, компания на борту катамарана отмечала день рождения. Управлял судном бывший глава Калачёвского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Судя по всему, он погиб. РБК уточняет, что ранее Хахалев был судим по пяти статьям. По факту катастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело.

 
 
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Инцидент произошёл минувшим вечером в двухстах метрах от берега.
 
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