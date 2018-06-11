10 человек погибли в результате столкновения в Волгограде катамарана с баржей

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Поисковая операция на месте катастрофы продолжается, сообщил начальник Управления МЧС по Волгоградской областиПо предварительным данным, компания на борту катамарана отмечала день рождения. Управлял судном бывший глава Калачёвского района Волгоградской области. Судя по всему, он погиб.уточняет, что ранее Хахалев был судим по пяти статьям. По факту катастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело.