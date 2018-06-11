Рабочий из Беларуси таинственной пропал в Ленобласти

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В настоящее время сотрудники полиции Санкт-Петербурга расследуют обстоятельства таинственного исчезновения 40-летнего рабочего из Белоруссии, который без вести пропал на прошлой неделе в Ленинградской области.Как отмечают местные СМИ, об исчезновении мужчины рассказал начальник участка ООО «Урбанстрой». По его словам, уроженец Белоруссии 7 июня ровно полдень ушел с промзоны «Фосфорит», однако обратно так и не возвращался. С того момента никто не знает о его настоящем местонахождении. Более того, по месту своего жительства он также не появлялся.Как отмечается, мужчина планировал вернуться на свою родину.Спустя день после его исчезновения в полицию Петербурга позвонила девушка, которая сообщила, что около одной из станций метро она обнаружила паспорт и мобильный телефон, принадлежавшие этому мужчине.