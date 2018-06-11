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Рабочий из Беларуси таинственной пропал в Ленобласти

12.06.2018 10:00 — Разное | UDF  
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Фото: 66.мвд.рф-МВД России
Как отмечается, 40-летний мужчина планировал вернуться к себе на родину.

В настоящее время сотрудники полиции Санкт-Петербурга расследуют обстоятельства таинственного исчезновения 40-летнего рабочего из Белоруссии, который без вести пропал на прошлой неделе в Ленинградской области. 

Как отмечают местные СМИ, об исчезновении мужчины рассказал начальник участка ООО «Урбанстрой». По его словам, уроженец Белоруссии 7 июня ровно полдень ушел с промзоны «Фосфорит», однако обратно так и не возвращался. С того момента никто не знает о его настоящем местонахождении. Более того, по месту своего жительства он также не появлялся.

Как отмечается, мужчина планировал вернуться на свою родину.

Спустя день после его исчезновения в полицию Петербурга позвонила девушка, которая сообщила, что около одной из станций метро она обнаружила паспорт и мобильный телефон, принадлежавшие этому мужчине.

 
 
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Как отмечается, 40-летний мужчина планировал вернуться к себе на родину.
 
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