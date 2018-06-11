Верховный суд рассматривает апелляцию по делу авторов Регнума

Верховный суд Беларуси во вторник рассматривает апелляционные жалобы по уголовному делу трех авторов "Регнума", приговоренных судом в Минске к лишению свободы с отсрочкой наказания за разжигание национальной розни, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Как сообщалось, 2 февраля Минский городской суд приговорил трех белорусских авторов российского ресурса Regnum - Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко - к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года. Они были признаны виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды или розни, совершенных группой лиц.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили поступившие из министерства информации обращения о проведенных экспертизах Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. По заключениям комиссии, в действиях этих авторов усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Беларуси.

Дело было передано в суд в октябре 2017 года.

Заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК находящемуся в Москве шеф-редактору "Регнум" Юрию Баранчику.

Ю.Баранчик был задержан российскими полицейскими по запросу белорусской стороны, но он до сих пор не экстрадирован в Минск.