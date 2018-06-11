﻿ Верховный суд рассматривает апелляцию по делу авторов Регнума. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд рассматривает апелляцию по делу авторов Регнума

12.06.2018 10:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Верховный суд Беларуси во вторник рассматривает апелляционные жалобы по уголовному делу трех авторов "Регнума", приговоренных  судом в Минске к лишению свободы с отсрочкой наказания за разжигание национальной розни, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Как сообщалось, 2 февраля Минский городской суд приговорил трех белорусских авторов российского ресурса Regnum - Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко - к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года. Они были признаны виновными в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды или розни, совершенных группой лиц.

Основанием для возбуждения уголовных дел послужили поступившие из министерства информации обращения о проведенных экспертизах Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. По заключениям комиссии, в действиях этих авторов усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Беларуси.

Дело было передано в суд в октябре 2017 года.

Заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК находящемуся в Москве шеф-редактору "Регнум" Юрию Баранчику.

Ю.Баранчик был задержан российскими полицейскими по запросу белорусской стороны, но он до сих пор не экстрадирован в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд Беларуси во вторник рассматривает апелляционные жалобы по уголовному делу трех авторов "Регнума", приговоренных  судом в Минске к лишению свободы с...
 
Новости дня
Новости разные
 
На парковке в Ростове-на-Дону Lexus расплавился на солнце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика