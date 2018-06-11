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Ким Чен Ын обязался работать над полной денуклеаризацией, а США дадут гарантии безопасности

12.06.2018 10:44 — Разное | Интерфакс  
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в документе, подписанном совместно с президентом США Дональдом Трампом, выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а американская сторона пообещала предоставить "гарантии безопасности" Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всеобъемлющий, глубокий и честный обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений США-КНДР и созданием длительного и прочного режима мира на Корейском полуострове", - говорится в документе.

Телеканал Си-эн-эн и другие СМИ опубликовали текст соглашения между США и КНДР. Этот текст виден на фотографиях, сделанных в ходе церемонии подписания документа. Снимки были сделаны в момент, когда Д.Трамп, поставив подпись, продемонстрировал документ журналистам. Речь идет о коротком тексте, который занимает чуть более одной страницы.

ГАРАНТИИ В ОБМЕН НА ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЮ

По итогам переговоров сторонам удалось достичь консенсуса по основной теме встречи - денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян подтвердил свою приверженность этому процессу, а Вашингтон, как ожидалось, в обмен предоставил гарантии безопасности властям КНДР.

"Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

РЕЖИМ МИРА

В заявлении отмечается, что стороны нацелены на установление новых отношений между США и КНДР, которые станут вкладом в мир и процветание Корейского полуострова и всего мира.

"Признавая, что построение взаимного доверия сможет содействовать денуклеаризации Корейского полуострова, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын заявляют, что США и КНДР привержены установлению новых отношений в соответствии с сильной потребностью народов двух стран мира и процветания", - говорится в документе.

"США и КНДР объединят усилия по построению продолжительного и стабильного режима мира на Корейском полуострове. Подтверждая Панмунджомскую декларацию от 27 апреля 2018 года, КНДР привержена работе над завершением денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в совместном заявлении лидеров КНДР и США.

Кроме того, Вашингтон и Пхеньян в своем заявлении обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже идентифицированные останки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

В документе обозначено, что госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время будет контактировать с КНДР, чтобы имплементировать договоренности лидеров двух стран.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР, в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США-КНДР", - говорится в тексте.

Переговоры состоятся в кратчайшие сроки, а также Д.Трамп и Ким Чен Ын обязуются "быстро и честно" выполнять достигнутые на саммите договоренности.

Тем не менее, многие наблюдатели указывают на то, что в документе содержатся только общие фразы, однако не разъясняется, какие именно шаги будут приниматься в каждом из обозначенных направлений работы.

Телеканал Си-Эн-Эн в свою очередь отмечает, что Ким Чен Ын в теме приверженности его страны к денуклеаризации полуострова не сделал заявлений, которые отличались бы от его комментариев по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Соглашение Ким Чен Ына работать над завершением денуклеаризации Корейского полуострова вторит его словам после саммита с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в апреле", - подчеркивает канал.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, им предшествовала встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут.

Д.Трамп заявил о "большом прогрессе" по итогам встречи, добавив, что она прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал их саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие люди в мире воспримут ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".

 

 
 
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в документе, подписанном совместно с президентом США Дональдом Трампом, выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского...
 
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