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Белстат привлечет 90 человек для наблюдения за розничной торговлей физлиц и ИП

12.06.2018 10:31 — Разное | Интерфакс  
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Национальный статический комитет Беларуси проведет выборочное наблюдение за объемами розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физлицами, сообщили в пресс-службе правительства во вторник.

Соответствующее поручение содержится в постановлении Совета министров от 11 июня 2018 года N447.

"Согласно документу, выборочное наблюдение будет осуществляться на рынках и  в торговых центрах четыре раза в год (в феврале, мае, августе, ноябре) в соответствии с программой статистических работ, утверждаемой правительством", - проинформировали в пресс-службе.

Белстат уполномочен привлекать для его проведения граждан в количестве 90 человек на основании гражданско-правовых договоров. Размер вознаграждения им составит 4,5 тарифной ставки первого разряда.

 
 
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Национальный статический комитет Беларуси проведет выборочное наблюдение за объемами розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физлицами,...
 
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