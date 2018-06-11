|
Белстат привлечет 90 человек для наблюдения за розничной торговлей физлиц и ИП
Национальный статический комитет Беларуси проведет выборочное наблюдение за объемами розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физлицами, сообщили в пресс-службе правительства во вторник.
Соответствующее поручение содержится в постановлении Совета министров от 11 июня 2018 года N447.
"Согласно документу, выборочное наблюдение будет осуществляться на рынках и в торговых центрах четыре раза в год (в феврале, мае, августе, ноябре) в соответствии с программой статистических работ, утверждаемой правительством", - проинформировали в пресс-службе.
Белстат уполномочен привлекать для его проведения граждан в количестве 90 человек на основании гражданско-правовых договоров. Размер вознаграждения им составит 4,5 тарифной ставки первого разряда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статический комитет Беларуси проведет выборочное наблюдение за объемами розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физлицами,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)