Белстат привлечет 90 человек для наблюдения за розничной торговлей физлиц и ИП

Национальный статический комитет Беларуси проведет выборочное наблюдение за объемами розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физлицами, сообщили в пресс-службе правительства во вторник.

Соответствующее поручение содержится в постановлении Совета министров от 11 июня 2018 года N447.

"Согласно документу, выборочное наблюдение будет осуществляться на рынках и в торговых центрах четыре раза в год (в феврале, мае, августе, ноябре) в соответствии с программой статистических работ, утверждаемой правительством", - проинформировали в пресс-службе.

Белстат уполномочен привлекать для его проведения граждан в количестве 90 человек на основании гражданско-правовых договоров. Размер вознаграждения им составит 4,5 тарифной ставки первого разряда.