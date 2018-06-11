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Хакеры взламывают аккаунты белорусских госорганов и чиновников

12.06.2018 10:28 — Разное | Интерфакс  
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Хакеры взламывают официальные аккаунты белорусских ведомств и чиновников в социальных сетях и оставляют сообщения, в которых затрагивается тема сотрудничества Беларуси и России.

Так, во вторник хакеры взломали официальный аккаунт Следственного комитета в Facebook. Размещенное там сообщение затрагивает тему "сотрудничества" Беларуси и России в информационной сфере.

"Согласно ожиданиям российской стороны, Следственный Комитет Республики Беларусь с позволения Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, отстраняет своего представителя и не будет дальше участвовать в Межведомственной Комиссии по безопасности в информационной сфере", - говорится в опубликованном сообщении от лица СК.

В Следственном комитете  агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили, что страница ведомства была взломана. Там, отметили, что в настоящее время стоит задача восстановить доступ к аккаунту, а потом будет приниматься решение о возможном возбуждении дела по данному факту.

Кроме того, в понедельник был взломан twitter-аккаунт первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова.

Неизвестные на странице М.Рыженкова оставили следующее сообщение: "От имени Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко выражаю глубочайшее извинения российским коллегам, за предпринятые нами меры против Российской Федерации в сфере информационной безопасности".

Кроме того, хакеры приложили скриншот якобы обращения главы Администрации  президента Натальи Кочановой в адрес "Уважаемого Антона Эдуардовича" (предположительно имеется в виду и.о. руководителя Администрации президента России Антон Вайно). В самом письме озвучена просьба извинить за то, что "действенные меры применяемые государственными органами и организациями в сфере информационной безопасности воспринимаются как признаки информационной войны против РФ".

Под фейковым постом отметилось пару десятков так называемых ботов с комментариями на тему несуществующей страны Беларуси и отсутствия у этой несуществующей страны благодарности перед Россией.

М.Рыженков заявил, что его аккаунт был взломан, а само письмо – фейк. "Всё, что там опубликовано, не соответствует действительности. И комментировать здесь нечего, потому что взломана страница и взломана моя электронная почта. Всё, что там теперь распространяется - это всё провокация", - заявил он "Еврорадио".

На утро вторника фейковое сообщение со странички М.Рыженкова не удалено.

 
 
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Хакеры взламывают официальные аккаунты белорусских ведомств и чиновников в социальных сетях и оставляют сообщения, в которых затрагивается тема сотрудничества...
 
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