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Централизованное тестирование начинается в Беларуси
В Беларуси стартует централизованное тестирование, по традиции оно начнется с экзамена по белорусскому языку. Испытание стартует по всей стране одновременно 12 июня в 11.00.
ЦТ по другим учебным предметам в 2018 году будет проведено по следующему графику:
Время начала ЦТ – 11.00.
График проведения централизованного тестирования в резервные дни:
Время начала ЦТ в резервные дни – 11.00.
Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни – с 30 июня по 3 июля.
Как сообщалось, в текущем году неудовлетворительными по белорусскому или русскому языку будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля - от 0 до 24. По первому предмету профильного испытания - математика, физика, химия, биология - неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 19 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - от 0 до 24 баллов. По второму предмету профильного испытания - математика, физика, химия, биология - отметки от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки - от 0 до 14 баллов.
Нижние пороговые значения отметок ЦТ также установлены при наборе в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности "производство, хранение и переработка продукции растениеводства", "животноводство, рыбоводство, пчеловодство", "сельское строительство и обустройство территорий", "мелиорация и водное хозяйство", "агроинженерия". В этом случае неудовлетворительными будут отметки от 0 до 6 баллов по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам.
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В Беларуси стартует централизованное тестирование, по традиции оно начнется с экзамена по белорусскому языку. Испытание стартует по всей стране одновременно 12...
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