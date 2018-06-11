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Встреча лидеров Соединённых Штатов и Северной Кореи прошла в Сингапуре

12.06.2018 11:34 — Разное | ОНТ  
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Историческое рукопожатие состоялось! 

Переговоры в отеле «Капелла» начались в формате тет-а-тет, длились 45 минут. Далее – в расширенном составе, с участием делегаций. Затем – продолжили диалог на рабочем обеде, а также во время прогулки около гостиницы. Дональд Трамп и Ким Чен Ын хорошо оценили переговорный процесс. И чтобы закрепить его, подписали совместный документ.

В соответствии с документом, Пхеньян взял на себя обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова. В обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Также договорились о поиске останков военнопленных. Ожидается, что переговоры лидеров двух стран продолжатся – американский лидер пообещал пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.

 
 
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