Встреча лидеров Соединённых Штатов и Северной Кореи прошла в Сингапуре

Историческое рукопожатие состоялось!

Переговоры в отеле «Капелла» начались в формате тет-а-тет, длились 45 минут. Далее – в расширенном составе, с участием делегаций. Затем – продолжили диалог на рабочем обеде, а также во время прогулки около гостиницы. Дональд Трамп и Ким Чен Ын хорошо оценили переговорный процесс. И чтобы закрепить его, подписали совместный документ.

В соответствии с документом, Пхеньян взял на себя обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова. В обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Также договорились о поиске останков военнопленных. Ожидается, что переговоры лидеров двух стран продолжатся – американский лидер пообещал пригласить Ким Чен Ына в Белый дом.