СМИ: на консоли Switch придут Youtube и Netflix

В описании приставок Switch для магазина Best Buy нашли упоминание доступности стриминговых гигантов Netflix и YouTube, сообщает Engadget.

Netflix and YouTube apparently coming to Switch, listed on Best Buy's Switch listing https://t.co/i8XK8LcpN5 https://t.co/fqxOFxLuRn pic.twitter.com/wb7gVyQSEH — Wario64 (@Wario64) June 11, 2018

Скриншот с подтверждением информации сделал один из пользователей Reddit. При этом на странице продукта упоминания соответствующих продуктов нет. Другие пользователи отметили, что это может быть ошибкой: текстовое описание иллюстраций совпадало с описанием приставки PS4.

Выступление представителей Nintendo на международной игровой конференции E3 в Лос-Анджелесе запланировано на 12 июня. Если компания намерена сделать какие-либо громкие заявления в ближайшее время, то это произойдёт на мероприятии.

Появление стриминговых сервисов позволит Nintendo «застолбить» для Switch нишу мобильного центра развлечений — в отличие от PS4 и Xbox, которые «обречены» находиться в гостиных комнатах владельцев.