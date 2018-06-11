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СМИ: на консоли Switch придут Youtube и Netflix

12.06.2018 10:09 — Разное | dev.by  
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В описании приставок Switch для магазина Best Buy нашли упоминание доступности стриминговых гигантов Netflix и YouTube, сообщает Engadget.

Скриншот с подтверждением информации сделал один из пользователей Reddit. При этом на странице продукта упоминания соответствующих продуктов нет. Другие пользователи отметили, что это может быть ошибкой: текстовое описание иллюстраций совпадало с описанием приставки PS4.

Выступление представителей Nintendo на международной игровой конференции E3 в Лос-Анджелесе запланировано на 12 июня. Если компания намерена сделать какие-либо громкие заявления в ближайшее время, то это произойдёт на мероприятии.

Появление стриминговых сервисов позволит Nintendo «застолбить» для Switch нишу мобильного центра развлечений — в отличие от PS4 и Xbox, которые «обречены» находиться в гостиных комнатах владельцев.

 
 
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В описании приставок Switch для магазина Best Buy нашли упоминание доступности стриминговых гигантов Netflix и YouTube, сообщает Engadget. Читать далее
 
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