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СМИ: на консоли Switch придут Youtube и Netflix
В описании приставок Switch для магазина Best Buy нашли упоминание доступности стриминговых гигантов Netflix и YouTube,
Скриншот с подтверждением информации сделал один из пользователей Reddit. При этом на странице продукта упоминания соответствующих продуктов нет. Другие пользователи отметили, что это может быть ошибкой: текстовое описание иллюстраций совпадало с описанием приставки PS4.
Выступление представителей Nintendo на международной игровой конференции E3 в Лос-Анджелесе запланировано на 12 июня. Если компания намерена сделать какие-либо громкие заявления в ближайшее время, то это произойдёт на мероприятии.
Появление стриминговых сервисов позволит Nintendo «застолбить» для Switch нишу мобильного центра развлечений — в отличие от PS4 и Xbox, которые «обречены» находиться в гостиных комнатах владельцев.
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В описании приставок Switch для магазина Best Buy нашли упоминание доступности стриминговых гигантов Netflix и YouTube, сообщает Engadget. Читать далее
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