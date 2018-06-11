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Buxcoin: через разработки к первым криптообменникам

12.06.2018 10:15 — Разное | Myfin  
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Buxcoin: через разработки к первым криптообменникам
Buxcoin: через разработки к первым криптообменникам

Мероприятие состоялось 8 июня 2018 года в конгресс-холле «Барселона» отельного комплекса «Виктория – Олимп» и завершилась для V.I.P. участников афтерпати в исторической пивоварне «АРБАТ».

Для начала приятная новость: победителем викторины на знание новой криптовалюты и обладателем гранта организаторов на образовательную трехдневную поездку в Дубай, стал бизнесмен из Минска Павел Санкович.

Атмосфера мероприятия была сдержанно-оживлённой и деловой, много вопросов задавали не только зарубежным гостям, но и белорусским спикерам: Игорю Мацкевичу (проект Dolgovnet.by), Трофиму Еременко (Ассоциация поддержке развития блокчейна и криптовалют).

Игорь Марцинкевич, директор и соучредитель компании «СмартФинСофт»:

–Такие мероприятия очень полезны. Весьма благодарен организаторам за высокий уровень организации моего выступления, приглашайте чаще – уверен, надо продолжать!

Большое внимание участников обратил на себя доклад Игоря Мацкевича, посвященный такой актуальной проблеме белорусского (да и не только!) рынка, как неразрешенные долги. Этот проект построен на блокчейне и, по мнению участников, очень перспективен.

Но самым долгожданным и востребованным стало выступление гостя из Лондона и основателя криптовалюты BuxCoin, гендиректора первой английской криптобиржи  CashFinex и учредитель высокотехнологической компании BullFinTch Мосина Джамиля.

При этом, господин, Джамиль, не только является гостем и экспертом многочисленным телепередач BBC, но и обладателем престижной британской награды в области «достижений бизнеса» «Британ Бизнес Эвордс», и был назван бизнесменом года. Эксперт из Лондона, рассказал подробно о новых технологиях в области разработок не только криптовалют, и их безопасности, защиты данных, но и о новых тенденциях в разработках криптообменников и криптобирж.

К слову говоря, в последние дни у Мосина Джамиля была масса полезных встреч в Национальном банке Республике Беларусь, Парке Высоких Технологий и Белорусской торгово-промышленной палате. Белорусские власти проявили интерес к предложениям из Лондона о совместной разработке криптовалюты Евразийского Таможенного союза, создания первой белорусской криптобиржи и криптообменника.

Мосин Джамиль:

– Выражаю огромную благодарность в первую очередь участникам мероприятия за их интерес и внимательность. Признательность организатором моей поездки, выступлений и деловых встреч. Я высоко оцениваю успехи белорусского руководства и стремление Президента Лукашенко в развитии вашей страны – такой чистой и полной доброжелательными людьми, быть первой и самой развитой цифровой экономикой мира, у вас большие перспективы в этом преуспеть! Очень правильным является движение и в правовом поле. Вы на правильном пути и мы очень заинтересованы быть полезными и вместе сотрудничать в этом направлении.

Андрей Дзюбенко, директор УП «Минстройпрогресс», участник:

– Очень интересное и правильное было выступление г-на Джамиля – для меня оно расставило все точки над i, но осталось неясным пока, чем эта валюта превосходит другие? Надеюсь получить ответы на этот вопрос на следующих встречах, заинтересован в дальнейшем участии в этих встречах.

В общем и целом, участники саммита остались довольны и выступлениями, и уровнем организации, а также той информацией, которую они получили на мероприятии и после общения с экспертами.

*партнерский материал

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Мероприятие состоялось 8 июня 2018 года в конгресс-холле Барселона отельного комплекса Виктория Олимп и завершилась для V.I.P. участников афтерпати в исторической...
 
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