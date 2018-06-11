Гражданин Кыргызстана пытался ввезти в ЕАЭС Land Cruiser по поддельным документам. Авто конфисковали

Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС Toyota Land Cruiser под видом другого авто пресекли гродненские таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска следовал через пункт пропуска «Лоша». Водитель вседорожника, гражданин Кыргызской Республики, к таможенному контролю представил документы о том, что автомобиль зарегистрирован в Киргизии и имеет статус товара таможенного союза.





— В ходе проверочных мероприятий установлено, что машина, якобы выезжавшая ранее из Кыргызстана в Литву, пересекает границу первый раз, также сведения о декларировании или совершении каких-либо таможенных операций в отношении Toyota отсутствуют в базах данных таможенных служб ЕАЭС. Таким образом, гражданин Киргизии, представивший подложные документы на автомобиль, пытался ввезти его под видом другого транспортного средства, уже зарегистрированного на территории ЕАЭС, — рассказали в Гродненской региональной таможне.





В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь незаконно перемещаемый автомобиль Toyota конфискован по решению суда Октябрьского района Гродно. Гражданин Кыргызской Республики привлечен к административной ответственности.