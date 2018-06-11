ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гражданин Кыргызстана пытался ввезти в ЕАЭС Land Cruiser по поддельным документам. Авто конфисковали

12.06.2018 12:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС Toyota Land Cruiser под видом другого авто пресекли гродненские таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


Автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска следовал через пункт пропуска «Лоша». Водитель вседорожника, гражданин Кыргызской Республики, к таможенному контролю представил документы о том, что автомобиль зарегистрирован в Киргизии и имеет статус товара таможенного союза.


— В ходе проверочных мероприятий установлено, что машина, якобы выезжавшая ранее из Кыргызстана в Литву, пересекает границу первый раз, также сведения о декларировании или совершении каких-либо таможенных операций в отношении Toyota отсутствуют в базах данных таможенных служб ЕАЭС. Таким образом, гражданин Киргизии, представивший подложные документы на автомобиль, пытался ввезти его под видом другого транспортного средства, уже зарегистрированного на территории ЕАЭС, — рассказали в Гродненской региональной таможне.


В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь незаконно перемещаемый автомобиль Toyota конфискован по решению суда Октябрьского района Гродно. Гражданин Кыргызской Республики привлечен к административной ответственности.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска следовал через пункт пропуска "Лоша". Водитель вседорожника, гражданин Кыргызской Республики, к таможенному контролю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маразм: гомельчанке пригрозили учетом за то, что не работает... 2 недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика