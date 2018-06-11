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Гражданин Кыргызстана пытался ввезти в ЕАЭС Land Cruiser по поддельным документам. Авто конфисковали
Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС Toyota Land Cruiser под видом другого авто пресекли гродненские таможенники. Об этом
Автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска следовал через пункт пропуска «Лоша». Водитель вседорожника, гражданин Кыргызской Республики, к таможенному контролю представил документы о том, что автомобиль зарегистрирован в Киргизии и имеет статус товара таможенного союза.
— В ходе проверочных мероприятий установлено, что машина, якобы выезжавшая ранее из Кыргызстана в Литву, пересекает границу первый раз, также сведения о декларировании или совершении каких-либо таможенных операций в отношении Toyota отсутствуют в базах данных таможенных служб ЕАЭС. Таким образом, гражданин Киргизии, представивший подложные документы на автомобиль, пытался ввезти его под видом другого транспортного средства, уже зарегистрированного на территории ЕАЭС, — рассказали в Гродненской региональной таможне.
В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь незаконно перемещаемый автомобиль Toyota конфискован по решению суда Октябрьского района Гродно. Гражданин Кыргызской Республики привлечен к административной ответственности.
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Гражданин Кыргызстана пытался ввезти в ЕАЭС Land Cruiser по поддельным документам. Авто конфисковали
Автомобиль Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска следовал через пункт пропуска "Лоша". Водитель вседорожника, гражданин Кыргызской Республики, к таможенному контролю...
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