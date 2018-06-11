​Экстремальные гонки на кроватях устроили в Великобритании

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Задача команды из пяти человек – провезти шестого участника в импровизированной постели.

Трасса проходит по улицам города, холмам и через реку. Многие считают, что самая завидная роль у пассажира, но это заблуждение. Не вывалиться из гоночной койки совсем не просто. Собранные от необычной гонки средства пойдут на благотворительность.