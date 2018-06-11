​Итальянские суда сопроводят спасательное судно с мигрантами к берегам Испании

Решение принято после того, как экипаж корабля заявил, что не сможет доставить более 600 мигрантов в Валенсию – это путешествие может быть рискованным.

Ранее власти ближайших Италии и Мальты отказали в принятии беженцев. Но принято решение направить корабли. Они доставят воду и продовольствие и возьмут на борт часть людей.