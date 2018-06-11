​Почти три тонны соломы сгорело в Дзержинском районе

В Дзержинском районе устанавливают причины пожара, который уничтожил около трёх тонн соломы, сообщили в МЧС.

Пламя вспыхнуло рядом с деревней Большие Новосёлки. Спасатели получили сообщение о возгорании скирды тюкованной соломы 11 июня в 18.36.

Пожарные локализовали и ликвидировали загорание, для тушения огня были использованы три единицы техники субъекта хозяйствования. Пострадавших нет.