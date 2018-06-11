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Почти три тонны соломы сгорело в Дзержинском районе
В Дзержинском районе устанавливают причины пожара, который уничтожил около трёх тонн соломы, сообщили в МЧС.
Пламя вспыхнуло рядом с деревней Большие Новосёлки. Спасатели получили сообщение о возгорании скирды тюкованной соломы 11 июня в 18.36.
Пожарные локализовали и ликвидировали загорание, для тушения огня были использованы три единицы техники субъекта хозяйствования. Пострадавших нет.
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Пламя вспыхнуло рядом с деревней Большие Новосёлки.
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