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Центральный "МакДональдс" закрывается на обновление. В нем появится "МакКафе"
Завтра на 10 дней закрывается центральный «МакДональдс» на проспекте Независимости. Это связано с обновлением ресторана и размещением там «МакКафе»,
Первое «МакКафе» в Минске
«МакКафе» — сеть кофеен, которая является отдельным подразделением «МакДональдс». Она создана в 1993 году и концептуально отличается от фастфуда. В «МакКафе» продают широкий выбор напитков на основе кофе, а также десерты. Интерьеры кофеен, как правило, располагают к более длительному времяпрепровождению. Напитки тут подают в фарфоровой посуде. Готовят их профессиональные бариста.
В «МакКафе» используется кофейная смесь Paulig Espresso McCafe. Для приготовления напитка используется классическая итальянская рожковая кофе-машина, основанная на технологиях известного бренда La Cimbali. Цены на напитки в минском «МакКафе» можно посмотреть
Напомним, Центральный «МакДональдс» заработал в декабре 1996 года. Ради этого даже
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Это будет уже второе "МакКафе" в Минске.
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