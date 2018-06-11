ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Центральный "МакДональдс" закрывается на обновление. В нем появится "МакКафе"

12.06.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Завтра на 10 дней закрывается центральный «МакДональдс» на проспекте Независимости. Это связано с обновлением ресторана и размещением там «МакКафе», сообщается на сайте компании.


Фото с сайта mcdonalds.by

Первое «МакКафе» в Минске заработало в марте в «МакДональдсе» на «Фрунзенской». А 23 июня оно откроется и в ресторане на Независимости. Под него отдадут часть существующих площадей заведения.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«МакКафе» — сеть кофеен, которая является отдельным подразделением «МакДональдс». Она создана в 1993 году и концептуально отличается от фастфуда. В «МакКафе» продают широкий выбор напитков на основе кофе, а также десерты. Интерьеры кофеен, как правило, располагают к более длительному времяпрепровождению. Напитки тут подают в фарфоровой посуде. Готовят их профессиональные бариста.

В «МакКафе» используется кофейная смесь Paulig Espresso McCafe. Для приготовления напитка используется классическая итальянская рожковая кофе-машина, основанная на технологиях известного бренда La Cimbali. Цены на напитки в минском «МакКафе» можно посмотреть вот здесь.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, Центральный «МакДональдс» заработал в декабре 1996 года. Ради этого даже перекрывали проспект Скорины. В тот день ресторан посетило около 10 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк ВТБ втрое увеличит объем благотворительной помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика