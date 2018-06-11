Завтра на 10 дней закрывается центральный «МакДональдс» на проспекте Независимости. Это связано с обновлением ресторана и размещением там «МакКафе», сообщается на сайте компании.



Фото с сайта mcdonalds.by

Первое «МакКафе» в Минске заработало в марте в «МакДональдсе» на «Фрунзенской». А 23 июня оно откроется и в ресторане на Независимости. Под него отдадут часть существующих площадей заведения.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«МакКафе» — сеть кофеен, которая является отдельным подразделением «МакДональдс». Она создана в 1993 году и концептуально отличается от фастфуда. В «МакКафе» продают широкий выбор напитков на основе кофе, а также десерты. Интерьеры кофеен, как правило, располагают к более длительному времяпрепровождению. Напитки тут подают в фарфоровой посуде. Готовят их профессиональные бариста.

В «МакКафе» используется кофейная смесь Paulig Espresso McCafe. Для приготовления напитка используется классическая итальянская рожковая кофе-машина, основанная на технологиях известного бренда La Cimbali. Цены на напитки в минском «МакКафе» можно посмотреть вот здесь .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, Центральный «МакДональдс» заработал в декабре 1996 года. Ради этого даже перекрывали проспект Скорины. В тот день ресторан посетило около 10 тысяч человек.