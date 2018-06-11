Документы в первый класс принимают в пинских школах с 12 июня

С сегодняшнего дня, 12 июня, родители могут подавать документы для приема их детей в первые классы городских учреждений общего среднего образования Пинска.

В списке необходимого пакета документов — свидетельство о рождении ребенка и его копия; медкарта ребенка с заключением врачей и сертификатом прививок; документ, подтверждающий личность родителя либо законного представителя (паспорт); заявление на имя руководителя школы, которое можно написать в приемной.

В Пинске в школу детей в первый класс принимают по месту их жительства. Попасть в школу в другом районе ребенок сможет лишь при наличии в ней свободных мест на момент окончания приема документов.

Прием документов в первые классы продолжится до конца лета – до 28 августа включительно.