Какие заботы у сельской старейшины?

Любовь к своей малой родине старейшина деревни Тясты Шайтеровского сельсовета Людмила Иосифовна Боярина проявляет делом – заботится о том, чтобы родной уголок был ухоженным и красивым, привлекательным для местных жителей и гостей. Активная и неравнодушная, она заряжает своим энтузиазмом односельчан. Недаром именно Людмила Боярина признана победителем районного конкурса по благоустройству в номинации «Лучший старейшина».

— Не могу пройти мимо чужой беды либо бесхозяйственности, — говорит старейшина. – Вижу, что-то не так – надо исправить! Деревня наша находится на трассе, людей проезжает много — хочется, чтобы они видели красивые дворы.

А начала наводить порядок со своей усадьбы.

— Живём с супругом Александром Ивановичем в бывшем клубе деревни Тясты и по сей день обустраиваем дом «под себя», — рассказывает хозяйка. — Сколько сил и средств приходится затрачивать! Благо, сын Евгений и невестка Наталья каждые выходные приезжают, помогают делать перестройку, ремонт, благоустройство дома и двора. Вместе смотрим огород, заготавливаем для бурёнки сено.

Недавно пристроили рубленую беседку, разбили цветники, рядом соорудили детскую игровую площадку для внуков Артёма и Анечки. Как-то смотрю, люди фотографируют мой участок. Выхожу, а они спрашивают: «Это детский садик? Красиво здесь у вас!». «Нет, это частная территория», — отвечаю им. Удивлены были. Говорили добрые слова и благодарили за красоту. Это очень радует и придаёт энергии!

А сил и энтузиазма старейшине надо много. В деревне более 60 жителей и почти все — пенсионного возраста. Она посредник между местной властью и односельчанами. Организовывает сходы, участвует в заседаниях сельисполкома, доводит до людей планы и распоряжения. Особенно много внимания уделяет вопросам благоустройства, обкашивания территорий. Не отказывает и в личных просьбах людей.

— В нашей деревне из-за нерентабельности закрыли магазин, пустили автолавку, — делится заботами Людмила Иосифовна. — Люди по привычке так и собираются в центре. Дни приезда автолавки стали временем общего сбора и общения. Дождь, снег, непогода – люди ждут. Прикинула, что надо беседку установить.

Во всех своих заботах старейшина ищет поддержку у местных руководителей.

— Очень помогает решать нужды людей директор ОАО «Шайтерово» Михаил Петрович Гумненков, — продолжает Людмила Иосифовна, — если надо предпринять что-то существенное, обращаюсь к нему. Всегда выделит рабочую силу, транспорт, необходимые материалы. Вот и на этот раз благодаря общим стараниям у нас появилась беседка. Покрасили, облагородили, посадили ели, цветы, установили лавочки. Рядом райпо вывесило «Доску объявлений» с графиком приезда автолавки и другими нужными сельчанам сведениями. Там же размещаем всю необходимую информацию сельского Совета, силовых структур. Получилось не только место всеобщего сбора, но и зона отдыха. Да и люди теперь не страдают от непогоды.

Беседуя со старейшиной, невольно отмечаешь её радушие, открытость, отзывчивость, доброту. Те качества, которые так подкупают в наших простых и добродушных сельских жителях – много переживших, но оставшихся настоящими людьми.

Хозяйка вспомнила о нелёгкой своей судьбе. О том, как после школы училась в Риге, но так и не смогла привыкнуть к вроде бы беззаботной городской жизни. Вернулась на родину, встретила своего суженого Александра, с которым уже 42 года вместе. У супругов родились сыновья. Но страшное горе постигло семью, в 21 год погиб сын. Это подкосило родителей. Александр Иванович перенёс три инсульта. Но они нашли в себе силы жить и бороться, быть нужными другим.

Какие бы должности ни занимала Людмила Иосифовна, всегда старалась выполнять их безукоризненно. В последнее время трудилась в сельхозпредприятии «Шайтерово» — сначала на снинокомплексе, потом досматривала телят. За успешную работу неоднократно награждалась Почётными грамотами, даже была поощрена туристической путёвкой в Египет.

Трудолюбивая и непоседливая, на своём подворье тоже ведёт большое хозяйство, ловко управляется с домашними делами. В 54 года получила водительские права: машина стала необходимостью — к детям в Новополоцк подъехать, в магазин, в больницу.

Расставаясь, Людмила Иосифовна просила много о ней не писать. Мол, ничего особенного я не делаю. Просто характер такой неравнодушный — не могу жить иначе!

Лариса ЗАЙЦЕВА.

Фото автора.