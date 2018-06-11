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Кобяков и Рапота обсудили подготовку союзного Совмина и ВГС

12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили подготовку предстоящих заседаний Совета министров и Высшего госсовета Союзного государства, сообщается на сайте белорусского правительства.

«Обсуждены вопросы подготовки предстоящих заседаний Совета министров Союзного государства и Высшего госсовета Союзного государства», – говорится в сообщении.

Заседание союзного Совмина запланировано на 13 июня в Москве, а Высшего госсовета – на 19 июня в Минске.

 



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Теги: Минск
 
 
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Заседание Совмина Союзного государства пройдет 13 июня в Москве, а Высшего госсовета – 19 июня в Минске.
 
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