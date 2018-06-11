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Жители деревни Королево против райисполкома: "Чем наши куры и козы мешают трубе "Газпрома"?"

12.06.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
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В деревне Королево люди пытаются отбить у Узденского райисполкома свои сараи, которые попадают в охранную зону газопровода «Ямал-Европа» и подлежат сносу. За свои хозпостройки никто из них не получит компенсацию — чиновники признали их самовольными. Люди негодуют и злятся: чем их куры, козы и кролики мешают трубе «Газпрома»? Вчера жители трех домов по улице Парковая вышли на стихийный митинг.



Поселок Королево находится рядом со Слуцкой трассой, в 30 километрах от Минска. Он мало похож на стандартную деревню — практически все дома и общественные здания кирпичные, в 2−3 этажа. Люди живут в «городских» квартирах, но многие имеют свое хозяйство: огороды, кур, кроликов, коз. Естественно, все это не на балконах содержат, а в блокированных сараях.

Рядом с деревней проходит магистральный газопровод «Ямал-Европа». Его построили в 1997 году. В 2015 году появилось распоряжение Минского облисполкома, в котором говорилось о необходимости устранить нарушения в охранных зонах магистральных газопроводов. Проще говоря, новое строительство в этой охранной зоне запретить, уже построенное — снести.


Судя по карте, которую раздобыли люди в минском офисе «Газпрома», в Королево в охранную зону попадают 15 участков с домами и хозпостройками, часть территории школы. Стоит отметить, что в решении райисполкома нет ни слова о частном секторе, который к газопроводу расположен ближе сараев (до хозпостроек — 280 метров, до домов — 150 метров). Но дома не сносят, а вот сараи на краю деревни, которые в райисполкомовском письме названы «самовольно возведенными», уже разбирают.


Инвентарные номера на сараях до сих пор есть

— Какие же они самовольные? — возмущается местная жительница Нина. — Эти хозпостройки строил ПМК-69 вместе с нашими домами, в 70−80-х годах. У каждой квартиры свой собственный сарай, их больше 90. Большинство из нас уже пенсионеры, и подсобное хозяйство помогает нам выжить: у кого куры, у кого коза. В подвалах под домом у нас вода стоит иногда по колено, поэтому хранить там что-либо невозможно. Поэтому в сараях у нас еще и погреба: храним картошку, закатки — все со своего огорода. Жилье мы приватизировали. Если бы в 2015 году нас предупредили о сносе, то мы бы сделали и техпаспорта и землю оформили. А теперь чиновники говорят, что наши сараи самовольно построены и нам не принадлежат. Наши документы, еще советские, в расчет не берутся. Но вы посмотрите на стены — на них краской инвентарные номера написаны. Значит, и документы на них есть. По нашей информации, директора ПМК заставляли списать сараи с баланса, и он отвез документы на них в Министерство сельского хозяйства. Обратите внимание: все сараи выстроены ровными рядами, из нормального кирпича, на основательном фундаменте. Таких самостроев вы нигде не найдете.










Письмо в Администрацию президента

Письмо в Администрацию президента

Узденским райисполкомом решение о сносе самовольных построек было принято в 2017 году. Главный повод для возмущения людей: почему сараи самовольными стали, если их строила и принадлежали они на законных основаниях госорганизации ПМК-69?


— У нас такое предположение, что власти потом договорятся с «Газпромом» о снижении давления в трубе, охранная зона уменьшится и эту землю продадут под застройку, — высказывали свои версии сельчане.


Сараи уже разбирают, живность пошла под нож

Сараи, за которые борются в Королево, стоят в шесть рядов. Те, которые под снос не идут, внешне выглядят хуже. Власти предлагают «переселиться» в них.


— Сегодня эти разрушат, а завтра и до остальных доберутся. Сказали бы нам платить налог какой, застраховать, порядок навести — мы бы все сделали. Президент на собрании говорит: сохраните кусочки хуторов. А у нас тут полторы тысячи населения, и нас не слышат.

И у каждого из собравшихся вчера на задворках деревни было что сказать:


— У меня баня здесь — все капитально построено, вода подведена, внутри кафель на полах, столько труда и денег вложили… И никто ничего не компенсирует.


На заднем плане рабочие разбирают крышу

— Сегодня приезжал зампред с Узды, говорит, убирай курей, — рассказывает один из владельцев небольшого подсобного хозяйства. — А куда убирать, другого места у меня нет… Вот какой у нас год «малой родины». Как выборы, так все ласковые, а как коснулось — никакого понимания. Пусть не рассчитывают, что за них кто-то голосовать еще пойдет.


— Мы написали заявление в сельсовет — дайте мне две сотки земли под строительство курятника. Нам сказали, что в течение месяца рассмотрим этот вопрос. Так и мы в течение месяца никуда не будем убираться.


— Самое интересное, что, когда мы спросили, можем ли мы забрать кирпичи, чтобы построить из них сарай в другом месте, нам сказали, что нет, это же госимущество. Так зачем оно государству, если вы говорите что сараи списаны и ничего не стоят? Получается, что они признают, что сараи строила госорганизация — ПМК. И они не могут быть самовольными. Нас просто всех здесь за дураков держат!


Канализационная канава

— Они нам говорят, что они наводят порядок. Да не с того они начали. Начали бы лучше с канализации — у нас в поселке она центральная, но очистные не работают. Все стекает по канаве и в речку. В жару вонь стоит. Сюда же постоянно приезжают машины, сливают фекалии.

«Центральная канализация» в Королево — обыкновенная открытая канава, которая идет через весь поселок и потом теряется в бурьяне сразу за домами. Ходить по полю нужно с осторожностью — вокруг здания бывшей насосной станции с заколоченными окнами в траве много сюрпризов в виде открытых канализационных люков.

—  Очистные не достроили — бетонные отстойники до сих пор под них есть, в них стоит вода, и они не огорожены. А там глубина 4 метра, и если, не дай бог, кто ввалится — все, уже не выберется. А сейчас на лето дети приедут, за них страшно.


Недостроенные очистные

— Мы вам еще нашу общественную баню покажем. Там и в женском, и мужском отделении бассейны были, а теперь все разваливается. Нам обещали, что восстановят, но так ничего не сделали за столько лет. И спортзал в поселке был огромный — все, довели до состояния, когда нужно сносить.


Представители райисполкома

Диалога не будет

К собравшимся приехали представители райисполкома. Конструктивного диалога не получилось — собравшиеся задавали вопросы и сразу же сами на них отвечали. А когда народу сообщили, что их огороды тоже забирают, возмущение достигло пика и понять, кто и что говорит, в общем шуме было уже невозможно.

— Нам говорят, что все это ради нашей безопасности, что если вдруг рванет газ, чтобы никто не пострадал. Это вы так за наших курей переживаете? Нам в «Газпроме» пообещали дать письменный ответ, насколько сильно мы им мешаем.

Нам удалось поговорить с заместителем председателя Узденского райисполкома Юрием Воронковым. Нас интересовало, откуда такая экстренная необходимость сноса и что люди получат взамен.

— Под снос в охранных зонах газопровода попали еще несколько районов: Минский, Дзержинский, Столбцовский и Пуховичский. Нам еще повезло, под снос — только сараи и небольшая часть застройки. В других местах сносили и переносили садовые товарищества. Люди в Королево знали о ситуации с 2015 года. Но в сельсовет никто из них не обратился, чтобы им выделили участок под ведение подсобного хозяйства. У них есть право на такие участки, но есть же для этого определенная административная процедура. Если бы сельсовет рассмотрел просьбу и отказал, то действительно был бы прецедент: вы нам сносите, взамен ничего не даете, значит, вы как власть не правы. Но ни одного заявления нет.


Заместитель председателя Узденского райисполкома Юрий Воронков

И не все сараи сносить будем — есть рядом пустующие, занимайте их. Часть людей уже согласилась, но другие решили пойти другим путем. Они уже обращались в областной исполком, Администрацию президента. И везде им дан однозначный ответ: в охранной зоне газопровода самовольные хозпостройки подлежат сносу.

Юрий Воронков также объяснил, как сараи стали самовольными постройками: ПМК-69 списал свои строения, их балансовая стоимость равна нулю. На строения и на землю у людей нет никаких документов.

— Мы готовы были рассматривать и такие варианты, когда владельцы сами участвовали бы в разборке сараев, складировали кирпичи, чтобы построить новые сараи на другом участке, мы бы пошли навстречу, — говорит зампред райисполкома. — Но никто до сегодняшнего дня к нам не обращался.


В зону сноса попали еще и частные дома, но у их владельцев есть документы, поэтому им положена компенсация.

Юрий Воронков уверил, что в Королево многое изменится в этом году в лучшую сторону — здесь пройдут «Дожинки».

— Уже меняют асфальт на улицах и во дворах, ремонтируются дома, будет строиться станция обезжелезивания. Поселок преобразится.

— А что с канализацией будет?

— Есть такая проблема. В свое время очистные сооружения здесь строили, но недостроили. Центральная канализация находится на балансе ПМК-69, но у него нет денег. Сейчас это требует больших денежных капиталовложений. Но и экологической катастрофы нет. Территорию же будем приводить в порядок.

 
Теги: Минск
 
 
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В деревне под Минском люди пытаются отбить у Узденского райисполкома свои сараи, которые попадают в охранную зону газопровода. Был стихийный митинг.
 
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