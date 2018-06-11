Звоните. На прямой линии «ГП» — главный архитектор Гомеля Юрий ЛИТВИНОВ

Когда в Гомеле появится «Макдональдс»? Будут ли в центре города новые парковки? Как изменится городская застройка в ближайшие годы?

На эти и другие вопросы ответит гость редакции — начальник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Юрий Александрович ЛИТВИНОВ.

Звоните в пятницу, 15 июня, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.