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Рыбу с «голубиной» головой поймали в Китае
В китайской провинции Гуйчжоу выловили рыбу с весьма необычной формой головы – она напоминает голубиную.
В интернете разгорелись споры относительно причины такой мутации. Кто-то высказывает мнение, что виновата грязная вода, кто-то считает, что это результат научного эксперимента, а самые остроумные шутят про спаривание рыбы с голубем.
Биологи считают, что странная рыба является карпом, а деформация головы произошла из-за недостатка кислорода в период эмбрионального развития особи.
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В китайской провинции Гуйчжоу выловили рыбу с весьма необычной формой головы – она напоминает голубиную.
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