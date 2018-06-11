Рыбу с «голубиной» головой поймали в Китае

В китайской провинции Гуйчжоу выловили рыбу с весьма необычной формой головы – она напоминает голубиную.

В интернете разгорелись споры относительно причины такой мутации. Кто-то высказывает мнение, что виновата грязная вода, кто-то считает, что это результат научного эксперимента, а самые остроумные шутят про спаривание рыбы с голубем.

Биологи считают, что странная рыба является карпом, а деформация головы произошла из-за недостатка кислорода в период эмбрионального развития особи.