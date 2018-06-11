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Об оплате услуг

12.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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В прошлом году Комитет государственного контроля Минской области обращал внимание граждан на порядок оплаты населением услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Об оплате услугОднако анализ поступивших в мае на «горячую линию» сообщений показал, что проблема обоснованности начисления организациями ЖКХ платежей за сбор твердых коммунальных отходов по-прежнему актуальна. Большая половина дозвонившихся выражает недовольство предъявлением такой платы без заключения договоров на оказание соответствующих услуг. Касательно поднятого вопроса сообщаем.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 16.07.2008 «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», статьей 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами относится к основным жилищно-коммунальным услугам, договор на оказание данной услуги является публичным.

Согласно статье 52 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 исполнитель обязан предложить к заключению договор на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении жилых домов (жилых помещений), расположенных в границах обслуживаемой исполнителем территории и находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании плательщиков жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных и не зарегистрированных по месту жительства в данных жилых домах (жилых помещениях), при наличии технической возможности оказания услуг по вывозу, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов.

Неоказание конкретному потребителю (или в отношении одного дома) услуги по вывозу, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов технически невозможно, так как организации жилищно-коммунального хозяйства оказывают данную услугу в населенном пункте на постоянной основе в соответствии с утвержден­ными схемами обращения с отходами и несут затраты с этим связанные (заработная плата рабочих, транспортные расходы и т.д.).

Однако зачастую, отдельные граждане осознано уклоняются от заключения таких договоров в нарушение статьи 18 Закона, согласно которой потребитель обязан заключить договор на оказание основных жилищно-коммунальных услуг, подготовленный и представ­ленный исполнителем.

При этом заключение договора является для потребителей жилищно-коммунальных услуг гарантией защиты своих прав в случае оказания этой услуги с недостатками либо ее неоказания (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2009 № 99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг»).

Обязанность внесения платы за жилищно-коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения со дня возникновения права собственности на эти помещения (пункт 4 Положения, пункт 2 статьи 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь).

Не редкость, когда на селе дома используются под дачу (для временного проживания), а также когда в частном доме никто не зарегистрирован. Вместе с тем, владельцы домов, в которых никто не зарегистрирован, должны заплатить за обращение с твердыми коммунальными отходами, исходя из нормативов их образования на одного плательщика жилищно-коммунальных услуг по субсидируемым тарифам для населения (пункт 52 Положения).

Обращаем внимание, что установление нормативов образования твердых коммунальных отходов входит в компетенцию местных исполнительных и распорядительных органов, они имеют право установления отдельного норматива для жилых домов, находящихся в сельской местности, в которых отсутствуют зарегистрированные (проживающие) граждане и которые используются в летний период в целях выращивания плодовых, ягодных, овощных, декоративных и иных сельскохозяйственных культур, создания условий для отдыха и досуга, удовлетворения иных потребностей.

Таким образом, отказ граждан, имеющих в собственности жилые дома, от заключения договора не освобождает от внесения оплаты за услуги по обращению с ТКО (пункт 5 статьи 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь).

Управление контроля отраслей хозяйства Комитета госконтроля Минской области

 
 
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В прошлом году Комитет государственного контроля Минской области обращал внимание граждан на порядок оплаты населением услуг по обращению с твердыми...
 
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