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В мае в Дрибинском районе родились четверо малышей
12.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
В теплом месяце на свет появляются оптимисты. Проведя исследования, ученые обнаружили, что у рожденных в теплое время года наиболее высокая самооценка, они позитивно смотрят на жизнь, ощущая себя удачливыми и счастливыми. Дети, рожденные в мае, имеют отличные шансы на долголетие. И гарантией этого станет их рассудительность, которая сочетается с трудолюбием, уравновешенным характером и расчетливостью. Растить таких малышей будет несложно: родителям нужно только направить свое чадо в нужном направлении, а все остальное — вдумчивость, усердие и вера в успех, уже заложены в детях мая. Майские дети обычно сразу находят общий язык с окружающими и редко идут на конфликты, стараясь, все споры уладить мирным путем. Маленькие «дипломаты» стремятся к знаниям, учатся на своих ошибках, признавая поражения, быстро делают выводы из полученных уроков. Но самыми важными качествами, которыми природа наделила майских малышей — это терпеливостью и неспешностью. Можно сказать, их рождение напрямую связано с поговоркой: « Поспешишь — людей насмешишь!»
Цветущий май 2018 года подарил нашему району четверо новорожденных — три мальчика и одну девочку. Двое малышей стали первенцами в семьях и двое — вторыми.
По данным отдела ЗАГСа Дрибинского райисполкома в мае 2018 года в районе органами загса зарегистрированы рождения следующих детей:
Алексей Вишневский (аг. Черневка),
Дмитрий Антоненко (аг. Трилесино),
Ева Цыркунова (аг. Темный Лес),
Максим Старостин (г.п. Дрибин).
Поздравляем счастливых родителей с рождением детишек, пусть новорожденные растут умными, здоровыми и счастливыми на радость всем.
Людмила СВИРИДЕНКО
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В теплом месяце на свет появляются оптимисты. Проведя исследования, ученые обнаружили, что у рожденных в теплое время года наиболее высокая самооценка, они...
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