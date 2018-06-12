Вниманию граждан!
В связи с продолжительной сухой и солнечной погодой, по Хотимскому району установлен IV класс пожарной опасности в лесах.
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз» сообщает, что на основании решения Хотимского районного исполнительного комитета от 8 июня 2018 года №13-2, ЗАПРЕЩАЕТСЯ пребывание граждан в лесах на территории Хотимского района и осуществление лесопользования в пожароопасный сезон на период установления IV и V класса пожарной опасности лесов.
Напоминаем, что нарушение запрета на посещение лесов влечет за собой административную ответственность и штраф до 25 базовых величин.
А.С. Романенко,
главный лесничий
первый заместитель директора