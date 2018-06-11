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Каждый должен знать

12.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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Каждый должен знатьКаждый должен знать алгоритм действий при обнаружении лесного пожара. Соответствующие рекомендации размещены на сайте МЧС.
Свидетели лесного или торфяного пожара должны как можно скорее позвонить по телефону: 101 или 112.
Главная задача — не дать пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место и убедиться, что не осталось очагов горения. Самым распространенным способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для этого используются зеленые ветви, также можно забрасывать кромку пожара грунтом. При этом спасатели рекомендуют не тратить даром времени на уже прилично разыгравшийся огонь — лучше поспешите за помощью. Покидая место пожара, идите навстречу ветру, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. При сильном задымлении при возможности прикрывайте рот и нос мокрой тряпкой.
Во время тушения необходимо соблюдать правила безопасности и помнить, что при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом. Горение дерева на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров. При обнаружении торфяного пожара нужно учитывать, что в зоне горения могут образовываться глубокие прогары, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив палкой глубину выгоревшего слоя.
Спасатели констатируют, что лесной или торфяной пожар, как правило, — дело рук человека. В редких случаях они происходят из-за удара молнии или самовозгорания торфяника.
В МЧС напомнили об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение запрета на их посещение. Согласно КоАП это грозит штрафом в размере до 25 базовых величин (1 БВ — Br24,5). Аналогичное нарушение, повлекшее уничтожение или повреждение леса, торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет штраф от 25 до 50 БВ.
БелТА.

 
 
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Каждый должен знать алгоритм действий при обнаружении лесного пожара. Соответствующие рекомендации размещены на сайте МЧС. Свидетели лесного или торфяного...
 
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