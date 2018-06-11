Горячую телефонную линию с жителями Гомельской области 15 июня с 11.00 до 12.00 проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области

Ольга Петровна

СОЛОВЬЕВА.

Обратиться на горячую телефонную линию и задать вопрос можно по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-96, 23-83-98

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Горячую телефонную линию с лоевчанами проведет представитель КГК Горячую телефонную линию с жителями Гомельской области 15 июня с 11.00 до 12.00 проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета...