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Горячую телефонную линию с лоевчанами проведет представитель КГК
12.06.2018 — Разное | Лоевский край
Горячую телефонную линию с жителями Гомельской области 15 июня с 11.00 до 12.00 проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области
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Горячую телефонную линию с жителями Гомельской области 15 июня с 11.00 до 12.00 проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета...
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