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Вниманию лоевчан!
12.06.2018 — Разное | Лоевский край
В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства рыболовам, являющимся членами РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», представлено преимущество при осуществлении любительского рыболовства.
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В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства рыболовам, являющимся членами РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»,...
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