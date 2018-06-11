Вниманию лоевчан!

В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства рыболовам, являющимся членами РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», представлено преимущество при осуществлении любительского рыболовства.

Так, рыболовам, членам РГОО «БООР», по сравнению с другими гражданами, разрешено бесплатное любительское рыболовство в фонде запаса рыболовных угодий, за исключением рыболовных угодий, перечень которых утверждается Минсельхозпродом, следующими способами:

— лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков до 10 штук на рыболова (жерлицы, ставки, кружки и др.);

— лов рыбы на дорожку с судов с двигателями;

— подводная охота.

Также напоминаем, что рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность с действующим законодательством.

Подробности по телефону: 8 (02347) 4-29-13, на сайте rgooboor.by, а также в учреждении «Лоевская РОС» РГОО «БООР», расположенном по адресу: 247095, Гомельская обл., г.п. Лоев, улица Синякова, д. 13.

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